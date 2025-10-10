Γαλλία: Ως το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται ο νέος πρωθυπουργός του Μακρόν – «Ξαναζεσταμένες συνταγές» ή νέο πρόσωπο… 74 ετών;

Ως το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα έχει αποκαλύψει το όνομα του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας, σύμφωνα με διαρροές του Ελιζέ. Ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο αυτό δεν φαίνονται να γεννούν ιδιαίτερες προσδοκίες για τη μακροημέρευσή του.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του γαλλικού κράτους συγκάλεσε τη νύκτα τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων και των κοινοβουλευτικών ομάδων στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση εξαιρώντας τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό και την Ανυπότακτη Γαλλία, έγινε γνωστό από πληροφορημένες πηγές.

Τίποτε δεν έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής σχετικά με τον χρόνο και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης. Από το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν έχει μιλήσει μετά τη νέα πολιτική έκρηξη, αφήνεται να εννοηθεί ότι θα πάρει τον λόγο.

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του διορισμού νέου πρωθυπουργού, δύο σενάρια εμφανίζονται επιμόνως: ή επαναφορά του Σεμπαστιέν Λεκορνί ή ανάσυρση του Ζαν-Λουί Μπορλού, 74 ετών, ιστορικού στελέχους του κέντρου και αιωνίως επιστρατευόμενου πολιτικού σε περιόδους κρίσης.

Τρίτος πρωθυπουργός κατά το διάστημα του τελευταίου έτους, από τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης από τον Εμανουέλ Μακρόν τον Ιούνιο 2024, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί αναδείχθηκε ο πιο εφήμερος πρωθυπουργός της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας. Εχοντας παραμείνει λιγότερο από έναν μήνα στο πόστο διαβεβαιώνει ότι «δεν θέλει τη δουλειά» και ότι «ολοκλήρωσε» την αποστολή του.

Πολλοί πολιτικοί παράγοντες ωστόσο δηλώνουν ότι ο πρόεδρος Μακρόν εξετάζει το ενδεχόμενο επαναδιορισμού του Λεκορνί, με κίνδυνο να εξαγριώσει την αντιπολίτευση και να επιταχύνει την κατάρρευση της νέας κυβέρνησης στο κοινοβούλιο.

Πολλοί πολιτικοί παράγοντες αντίθετα υποστηρίζουν δημόσια ή ιδιωτικά το σενάριο Μπορλού, υπουργού κυβερνήσεων προέδρων της δεξιάς, του Ζακ Σιράκ και του Νικολά Σαρκοζί. Βετεράνος της πολιτικής και ιδρυτής του κόμματος Ενωση Δημοκρατών και Ανεξαρτήτων (UDI), επί σειρά ετών δήμαρχος της Βαλανσιέν, ο Μπορλού είχε ανακοινώσει το 2014 την αποχώρησή του από τον πολιτικό βίο λέγοντας ότι δεν διαθέτει πια την αναγκαία ενέργεια έπειτα από μία οξεία πνευμονία.

Αν και έχει επανέλθει στην πολιτική σκηνή, διαβεβαιώνει ότι δεν είχε επαφή με το Μέγαρο των Ηλυσίων. Αλλα ονόματα που ακούγονται είναι μεταξύ άλλων του σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Μπερνάρ Καζνέβ και του πρώτου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος προέρχεται επίσης από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Το διακύβευμα είναι διπλό για τον πρόεδρο της Γαλλίας: κατά το δυνατόν μεγαλύτερη καθυστέρηση της απειλής έκφρασης αποδοκιμασίας προς την κυβέρνηση και, εν τέλει, της διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης. Παράλληλα, η Γαλλία θα πρέπει να ψηφίσει προϋπολογισμό για το 2026, μήπως και καθησυχάσει κάπως τις αγορές, οι οποίες έχουν ανεβάσει σημαντικά το κόστος δανεισμού της χώρας.

