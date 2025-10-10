Πρωτοβουλία Τσιόδρα για την προστασία των καταναλωτών: «Όχι σε παραπλανητικές πρακτικές»

Το ζήτημα της προστασίας του καταναλωτή σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης Στρογγυλής Τράπεζας που οργάνωσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην εκδήλωση που άνοιξε με παρέμβασή του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι ανεξάρτητων αρχών, εκπρόσωποι φορέων του εμπορικού κόσμου και οργανώσεων καταναλωτών που συζήτησαν τις προκλήσεις της εποχής της ακρίβειας και την ανάγκη για ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας , διαφάνειας, εποπτείας κι ενημέρωσης των καταναλωτών στα προϊόντα που πωλούνται τόσο στα ράφια των φυσικών καταστημάτων όσο και από ηλεκτρονικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο.

Ο Τ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η Πολιτεία παρακολουθεί στενά τα φαινόμενα αθέμιτων πρακτικών και ήδη προχωρά σε ενίσχυση των ελέγχων και αυστηροποίηση των κυρώσεων και αναφέρθηκε εκτενώς στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την μεταρρύθμιση των εποπτικών μηχανισμών της αγοράς με την δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς που θα στελεχωθεί με νέους ελεγκτές και αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως μέσα σε έξι μήνες, καλώντας τις άλλες πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν την νέα ανεξάρτητη αρχή και να συμβάλουν στη δημιουργία της με εποικοδομητικές προτάσεις.

Στην προσπάθεια ενίσχυσης των μηχανισμών ενημέρωσης των καταναλωτών, την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών και τη διασφάλιση της ποιότητας των εισαγόμενων προϊόντων αναφέρθηκαν οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Ανάπτυξης ενώ η Συνήγορος του Καταναλωτή υπογράμμισε την σημασία διαμόρφωσης καταναλωτικής συνείδησης επισημαίνοντας ότι μόνο κατά το τρέχον έτος οι καταγγελίες στον Συνήγορο έχουν μέχρι στιγμής ξεπεράσει τις 15.000 με τις περισσότερες από αυτές να αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα ασφαλιστικά συμβόλαια και τις τηλεπικοινωνίες.

Οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου εξέφρασαν ανησυχία για τις διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες πώλησης προϊόντων από τρίτες χώρες, ιδίως από την Κίνα και ζήτησαν την ύπαρξη ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου μέσα στην ΕΕ προτείνοντας να ληφθούν μέτρα όπως ενδεχομένως η επιβολή ενός «Εθνικού Τέλους» το οποίο θα διοχετευτεί στην ενίσχυση του ελληνικού εμπορίου.

Παράλληλα συμφώνησαν ότι η προστασία του καταναλωτή πρέπει να παραμείνει κεντρικός πυλώνας της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής, ενώ ανέδειξαν ως βασικούς άξονες δράσης την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, την ενεργό ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα του και την προώθηση συνεργασίας μεταξύ κράτους, επιχειρήσεων και οργανώσεων καταναλωτών. ´Οπως πολλοί εξ αυτών ανέφεραν ο υγιής επιχειρηματικός κόσμος έχει κάθε συμφέρον να υπάρξει ξεκάθαρο πλαίσιο κανόνων που θα τηρούν όλοι.

Οπως ανέφερε κλείνοντας τη συζήτηση ο Δ. Τσιόδρας, η ανταλλαγή εμπειριών ήταν εξαιρετικά χρήσιμη ενόψει και των σημαντικών νομοθετημάτων που θα έρθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ θα συνεχίσει να φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών και του υγιούς ανταγωνισμού ο οποίος οφείλει να βασίζεται στην ποιότητα και την καινοτομία, όχι σε παραπλανητικές πρακτικές.

