Θεοδωρικάκος: Δρομολογείται ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς

Στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεις συνάντησης, που διοργώνωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής τίθενται η προστασία του καταναλωτή και η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης «Στρογγυλής Τραπέζης για την Προστασία του Καταναλωτή».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως η στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας, με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής και τη διασφάλιση της επάρκειας βασικών αγαθών.

Επισήμανε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την ταχύτερη αξιολόγηση επενδύσεων και την αναβάθμιση των υποδομών πιστοποίησης, ενώ επανέλαβε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας, με διοικητή και τρεις υποδιοικητές, κάτω από την ομπρέλα της οποία θα λειτουργούν βασικοί μηχανισμοί, όπως η ΔΙΜΕΑ και ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Η νέα αρχή θα είναι εξοπλισμένη με ψηφιακά εργαλεία και επαρκές προσωπικό, ενώ θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες.

Ο υπουργός τόνισε την σημασία της διακομματικής στήριξης αυτής της νέας αρχής, επισημαίνοντας ότι ο νόμος ισορροπεί την κοινωνία και την αγορά» και ότι η ανεξαρτησία του θεσμού θα εξασφαλίσει τη συνέπεια και τη συνέχεια στην εφαρμογή πολιτικών προστασίας του καταναλωτή, ανεξαρτήτως κυβερνητικών αλλαγών.

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, με έμφαση στην προστασία από τις κινεζικές ψηφιακές πλατφόρμες, τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και την ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων για εισαγόμενα μη ασφαλή προϊόντα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην προστασία των ανήλικων καταναλωτών.

