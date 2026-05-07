Συνταγματική αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει τα χαρτιά του ΚΟ της ΝΔ

Μπορεί το βάρος της σημερινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας να πέσει στις τοποθετήσεις, τις γκρίνιες και τα παράπονα των βουλευτών αλλά και πώς θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτά, ωστόσο η πρωτολογία του πρωθυπουργού θα περιλαμβάνει την έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης.

Στο τραπέζι θα τεθεί ένα πλέγμα 30 άρθρων, που αποτελεί τη βάση συζήτησης πάνω στην οποία θα δομηθεί η τελική πρόταση του κυβερνώντος κόμματος. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για ένα κείμενο που συνθέτει όσα έχει διατυπώσει δημόσια ο πρωθυπουργός με διάφορες αφορμές και με όσα έχουν καταθέσει εγγράφως ή έχουν συζητήσει προφορικά οι βουλευτές της ΝΔ τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ανταπόκριση των γαλάζιων βουλευτών στο να καταθέσουν προτάσεις ήταν μεγάλη. Πάνω από πενήντα βουλευτές κατέθεσαν γραπτές προτάσεις, ενώ άλλοι περίπου είκοσι είχαν προφορικές επαφές με την ομάδα που επεξεργάστηκε το κείμενο.

Σχεδόν η μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα συμμετείχε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στη διαδικασία, στοιχείο που στο Μαξίμου χρησιμοποιείται ήδη ως απόδειξη ότι η αναθεώρηση δεν είναι υπόθεση του στενού επιτελείου αλλά μια συλλογική προσπάθεια του κόμματος. Άλλωστε, όπως αφήνουν να εννοηθεί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, σήμερα ο πρωθυπουργός δεν προτίθεται να δώσει βάρος στη δική του παρέμβαση όσο στο τι θα ακούσει από τα έδρανα.

Το πλέγμα των 30 άρθρων αποτελεί, ουσιαστικά, επικαιροποίηση και συμπλήρωση της πρότασης που είχε καταθέσει η ΝΔ το 2018. Δεν είναι δεσμευτικό κείμενο ούτε η οριστική πρόταση. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε προσθήκες, αφαιρέσεις και διορθώσεις, αντιμετωπίζοντας τη διαδικασία ως δυναμική, με ορατή συνέχεια μέχρι την επίσημη κατάθεση στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει σήμερα τη στόχευση της αναθεώρησης σε τρεις άξονες. Πρώτον, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο κράτος, τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα συνολικά. Δεύτερον, μια λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Τρίτον, ένα σύγχρονο Σύνταγμα που θα απαντά στις προκλήσεις του 2026 και όχι του 1975, αφού ο ισχύων χάρτης πενήντα ετών, παρότι υπηρέτησε τον σκοπό του, αδυνατεί να ανταποκριθεί σε ζητήματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη ή η προσιτή στέγη. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να σταθεί και στην αμηχανία της αντιπολίτευσης απέναντι στις θεσμικές αλλαγές που εισηγείται η κυβέρνηση.

Μέσα στον Μάιο ξεκινάει η διαδικασία

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, η πρόθεση είναι η διαδικασία να εκκινήσει εντός του Μαΐου, με την κατάθεση της πρότασης στη Βουλή για την οποία απαιτούνται οι υπογραφές πενήντα βουλευτών. Στη συνέχεια, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες της μέσα στον Μάιο.

Στον σκληρό πυρήνα των διατάξεων που έχει φέρει ως τώρα στο δημόσιο διάλογο η ΝΔ ξεχωρίζουν το άρθρο 5 για την προστασία του ατόμου από την Τεχνητή Νοημοσύνη, το άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, το άρθρο 30 για τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα άρθρα 51 και 54 για επιστολική ψήφο και εκλογικό σύστημα, το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, το άρθρο 101Α για τις Ανεξάρτητες Αρχές και το άρθρο 103 για τον επανακαθορισμό της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Στο ίδιο κάδρο μπαίνουν, ως πιθανές αναθεωρητέες κατευθύνσεις, η μέριμνα για την προσιτή στέγη, ο δημοσιονομικός κόφτης, η λειτουργία των κομμάτων και η κλιματική κρίση.

Η σημερινή συνεδρίαση, με αυτά τα δεδομένα, λειτουργεί ως η έναρξη της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο πρωθυπουργός επιλέγει αυτή να ξεκινήσει μέσα από τα έδρανα της κοινοβουλευτικής ομάδας αφήνοντας στους βουλευτές τον πρώτο λόγο και κρατώντας για τον εαυτό του τον ρόλο του συντονιστή μιας θεσμικής τομής για την οποία θα καλέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάρουν θέση και να ανοίξουν τα χαρτιά τους.

