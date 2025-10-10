search
10.10.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10.10.2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή ζήτησε η Τυχεροπούλου

10.10.2025 16:21
Την αναβολή της κατάθεσής της στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητάει η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Η πρώην διευθύντρια εσωτερικών ελέγχων η οποία κλήθηκε να καταθέσει την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου με επιστολή της προς την εξεταστική επιτροπή ζητάει ολιγοήμερη αναβολή, καθώς – όπως αναφέρει – υποχρεούται να παρίσταται ως μάρτυρας σε τρεις δίκες και ως ενάγουσα σε τέταρτη δίκη. Όλες οι υποθέσεις σχετίζονται με την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του Οργανισμού.

«Σας παρακαλώ θερμά όπως αναβληθεί η εξέτασή μου από την επιτροπή σας και προσδιοριστεί εκ νέου, μετά από τις 22 Οκτωβρίου», σημειώνει η κ. Τυχεροπούλου. Η Π. Τυχεροπούλου είχε βρεθεί στο στόχαστρο του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα. Μετά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή του απέδωσε «συκοφαντικό παροξυσμό».

