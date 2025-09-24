ΟΠΕΚΕΠΕ – Σαλάτας: «Ο Φλωρίδης κατέθεσε ψευδή βεβαίωση για την Τυχεροπούλου – Με καρατόμησε το Μαξίμου» – Τι απαντά η ΝΔ

Αποκαλυπτικός υπήρξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκος Σαλάτας στην εξεταστική επιτροπή στρέφοντας τα πυρά του κατά πάντων. Ο κ. Σαλάτας πρόβαλλε τον εαυτό του ως θύμα άδικης και κατασκευασμένης επίθεσης, κατηγόρησε ευθέως τον Γιώργο Φλωρίδη ότι ενήργησε παράτυπα και υποστήριξε ότι καρατομήθηκε με εντολή Μαξίμου.

Στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή έδειξε τον Γιώργο Μυλωνάκη ως υπεύθυνο για την καθαίρεσή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με πηγές της ΝΔ να αναφέρουν ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ του ξεκαθάρισε ότι «οφείλει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση για την κυβέρνηση από το να τον απομακρύνει από τον οργανισμό». Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δικαιώνει τη θέση της κυβέρνησης ότι όχι μόνο δεν έχει συγκαλύψει κάτι αλλά το αντίθετο «το όλα στο φως» το κάνει πράξη.

Ο κ. Σαλάτας χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή εισαγγελία «επικίνδυνη», κάνοντας λόγο για υπονόμευση του Κράτους Δικαίου εκ των έσω, ενώ κατήγγειλε σκιώδεις σχέσεις και κατάχρηση εξουσίας. Στο στόχαστρό του βρέθηκαν η ειδική συνεργάτιδα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Παρασκευή Τυχεροπούλου – την οποία κατηγόρησε για δεκάδες αδικήματα και για «στημένη» τοποθέτηση.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ελέγχθηκε για την περίοδο 2022-23 κι αυτό, γιατί η επιστημονική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Παρασκευή Τυχεροπούλου, σε συνεννόηση με τον συντονιστή των ευρωπαίων εισαγγελέων Νίκο Πασχάλη, κατηύθυναν αλλού την έρευνα». Ευθείες βολές εξαπέλυσε και κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, κατηγορώντας τον για «ψευδή βεβαίωση» προκειμένου να περάσει η απόσπασή της. Παράλληλα, άφησε αιχμές και για τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, λέγοντας πως αν και «αγωνιούσε», τελικά δεν στάθηκε απέναντι στις συκοφαντίες που, όπως είπε, οργανώθηκαν εις βάρος του.

Τα λεγόμενα του κ. Σαλάτα που παρέμεινε πρόεδρος του Οργανισμού 110 ημέρες για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Η κ. Αποστολάκη έκανε λόγο για «αδιανόητη επίθεση» στην ευρωπαϊκή εισαγγελία από άνθρωπο που η κυβέρνηση τοποθέτησε σε καίρια θέση. «Εκφράζω βαθύτατη ανησυχία για τις συνέπειες τέτοιων εμπαθών δηλώσεων», υπογράμμισε, ενώ τόνισε πως «δεν αφορά κανέναν η προσωπική σας βεντέτα με την κ. Τυχεροπούλου».

Απέρριψε τα περί βεντέτας ο κ. Σαλάτας, χαρακτηρίζοντας πάντως, «φυτευτή» την τοποθέτησή της κ. Τυχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιμένοντας ότι επειδή δεν υπέγραψαν για το διορισμό της οι υπηρεσιακοί παράγοντες, τη βοήθησαν οι υπουργοί κ.κ. Τσιάρας και Φλωρίδης.

Τι απαντά η ΝΔ

Άμεση ήταν η αντίδραση κυβερνητικών πηγών – που έκαναν λόγο για δικαίωση – λίγη ώρα αφότου ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, μιλώντας στη συνεδρίαση της εξεταστικής κατονόμασε τον Γιώργο Μυλωνάκη ως το πρόσωπο εκείνο που τον καρατόμησε.

Σχολιάζοντας τα όσα υποστήριξε ο τέως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, πηγές της ΝΔ σημείωναν πως «διακομματικές και διαχρονικές ευθύνες αναγνώρισε στις διοικήσεις από συστάσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού κ. Νίκος Σαλάτας, στοιχείο που πιστοποιεί ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη από τις κυβερνήσεις της ΝΔ».

«Και αυτό γιατί ο κ. Σαλάτας αποκάλυψε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό κ. Γ. Μυλωνάκη ο τελευταίος του ξεκαθάρισε ότι “οφείλει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση για την κυβέρνηση από το να τον απομακρύνει από τον οργανισμό”. Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τη θέση της Κυβέρνησης ότι όχι μόνο δεν έχει συγκαλύψει κάτι αλλά το αντίθετο “το όλα στο φως” το κάνει πράξη», πρόσθεσαν.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως «στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο μάρτυρας, ο οποίος έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπήρχε στενή σχέση μεταξύ της Παρασκευής Τυχεροπούλου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκαλώντας ντόμινο ερωτημάτων που ζητούν απαντήσεις καθώς η κυρία Τυχεροπούλου διετέλεσε διευθύντρια του Οργανισμού σε δύο κρίσιμες διευθύνσεις χωρίς μάλιστα να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα».

