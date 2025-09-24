Η Νέα Αριστερά απαιτεί άμεση ναυτική προστασία για τον Global Sumud Flotilla – Επιστολή σε Μητσοτάκη και υπουργό Ναυτιλίας

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του ανθρωπιστικού στόλου Global Sumud Flotilla, απευθύνει επείγουσα επιστολή στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ναυτιλίας, ζητώντας την άμεση προστασία των πλοίων και των πληρωμάτων τους μετά τις δολοφονικές επιθέσεις που δέχθηκαν εντός της ελληνικής ζώνης Έρευνας και Διάσωσης.

Ταυτόχρονα, καλεί όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να σταθούν στο ύψος τους: «να συνυπογράψουν και να στηρίξουν αυτό το αίτημα, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα είναι συνένοχη σε επιθέσεις που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

