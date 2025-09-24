search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

24.09.2025 13:46

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γενικολογίες» από τον Καββαδά της ΑΑΔΕ

24.09.2025 13:46
kavaddas_OPEKEPE_new

Με «γενικόλογες διαβεβαιώσεις» λόγω της σύντομης παρουσίας του στο τιμόνι του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή ο προσωρινός πρόεδρος και στέλεχος της ΑΑΔΕ, Ιωάννης Καββαδάς.

Ο ίδιος υποστήριξε, απαντώντας στις ερωτήσεις των βουλευτών, ότι «όσοι έχουν υποβάλει σωστά την αίτησή τους δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα» και πως βασική προτεραιότητα αποτελεί η πραγματοποίηση διασταυρωτικών ελέγχων, και στα αρχεία πληρωμών, όπως και ο εντοπισμός των πραγματικών δικαιούχων και η εξαίρεση των παράνομων ΑΦΜ.

«Θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ημερομηνίες πληρωμών και τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο», είπε ο κ. Καββαδάς, ενώ σημείωσε πως στον ΟΠΕΚΕΠΕ εργάζονται εντατικά για να μην κινδυνέψει η καταβολή επιδοτήσεων. Σε ότι αφορά στην επιβολή προστίμων από την Κομισιόν υποστήριξε πως μέχρι το τέλος της χρονιάς θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές και θα γίνουν οι συμψηφισμοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε «θα δούμε το καθαρό αποτέλεσμα και εάν υπάρχει επιβάρυνση».

Σε ότι αφορά στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έκανε γνωστό πως θα έχει ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2026.

Οι απαντήσεις Καββαδά χαρακτηρίστηκαν ως «γενικές» και «αόριστες» από τη Μιλενα Αποστολάκη που σημείωσε ότι λόγω του περιορισμένου, μόλις δύο εβδομάδων, χρόνου που βρίσκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ το ΠΑΣΟΚ δεν τον είχε συμπεριλάβει στον κατάλογο μαρτύρων.

Ο κ. Καββαδάς που ρωτήθηκε από τον Βασίλη Κόκκαλη (ΣΥΡΙΖΑ) για τη θέσπιση ακαταδίωκτου, απάντησε πως δεν είχε εμπλοκή στην κατάρτιση της σχετικής διάταξης, πλην όμως η σχετική διάταξη υπάρχει και στο νόμο της ΑΑΔΕ, ενώ σε ερώτηση του Νίκου Καραθανασόπουλου από το ΚΚΕ για το εάν η ευρωπαϊκή εισαγγελία συνεχίζει ακόμη έρευνες είπε πως «ό,τι έγγραφα ζητούνται ή ζητηθούν θα δοθούν αμελλητί».

