Παραιτήστε τον επιτέλους: Απανθρωπιά, προσβολές και ψέματα από Φλωρίδη, αδιέξοδοι οι χειρισμοί του – Η ευθύνη στην κυβέρνηση

Τον καταστροφικό και απάνθρωπο δρόμο της μετωπικής σύγκρουσης με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών επιλέγει μία ακόμα μία φορά η κυβέρνηση, με κύριο εκφραστή, αν όχι και εμπνευστή της γραμμής αυτής, τον Γιώργο Φλωρίδη, με τη διορισμένη από την ίδια ηγεσία της Δικαιοσύνης να συμπράττει, έστω και με παλινωδίες.

Η εμμονή της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης στην άρνηση του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του διαμορφώνει ένα εκρηκτικό πεδίο:

Κατ’ αρχάς είναι αδιέξοδη και απολύτως παρακινδυνευμένη για τη ζωή του κ. Ρούτσι, των άλλων δύο απεργών πείνας (Αναστασία Τσαλαμιδά, Δημήτρης Οικονομόπουλος) και οποιουδήποτε άλλου ατόμου συμμετάσχει με αυτό τον τρόπο στη διαμαρτυρία.

Δεύτερον, εξοργίζει την κοινωνία, καθώς επιτείνει την καχυποψία και τρέφει τις ενστάσεις, που έχουν διατυπωθεί για την όλη ανακριτική διαδικασία περί συγκάλυψης: Αν η κυβέρνηση δεν φοβάται μήπως αποκαλυφθούν άλλες αιτίες θανάτους ή ότι υπήρξε προσβλητική και υβριστική προχειρότητα με τις σορούς, γιατί δεν διευκολύνει την εκταφή, ώστε να ξεκαθαριστεί το θέμα δια παντός; Η άρνηση εκταφής ή η αποδοχή του αιτήματος και η εξέταση της σορού θα σταματήσει τον όλο θόρυβο, την αμφιβολία και τις “θεωρίες συνωμοσίας”, όπως λέει ο κ. Φλωρίδης; Προφανώς η εκταφή και όχι η άρνησή της.

Τρίτον και ενδεχομένως αυτό που καθιστά τον κ. Φλωρίδη περισσότερο απ’ οποιαδήποτε άλλη κίνησή του, “κόκκινο πανί” για τους συγγενείς: Παρότι ως υπουργός Δικαιοσύνης θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά προσεκτικός, συνεχίζει να λέει ψέματα ότι δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα εκταφής για ταυτοποίηση. Αλλά και για το αν η κυβέρνηση παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη. Αφενός έχει υποβληθεί – και απορρίφθηκε – αίτημα από τον Παύλο Ασλανίδη (τον Δεκέμβριο του 2024) για εκταφή της σορού του γιου του, ώστε να υπάρξει, πέρα από τοξικολογικές εξετάσεις για τα αίτια θανάτου, και ταυτοποίηση. Eπίσης το αίτημα δια εξωδίκου του Πάνου Ρούτσι μπορεί να ερμηνευτεί πως αφορά και ταυτοποίηση. Aφετέρου, είναι προφανές και έχει ακολουθηθεί και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη (παρέθεσε όλα τα σχετικά έγγραφα η Μαρία Καρυστιανού χθες) η τακτική των παραινέσεων ή συστάσεων προς τη Δικαιοσύνη, όταν πρόκειται για κορυφαία θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Όπερ σημαίνει ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας λέει ψέματα, προσβάλει τη νοημοσύνη και εξοργίζει συγγενείς θυμάτων και κοινωνία.

Με μία στάση που μόνο ψυχραιμία και θεσμική συμπεριφορά δεν δείχνει, ο κ. Φλωρίδης επιδίδεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι για τη ζωή ανθρώπων, θεωρώντας ότι το ζήτημα είναι τι λέει η αντιπολίτευση, πώς θα απαντήσει σε αυτή και τι κάνουν τα τρολ στο διαδίκτυο – επαναφέρει πάλι την θεωρία των… ρομπότ που πληρώνονται, λέει, από κάποιους, χωρίς όμως να δώσει στοιχεία. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι η πολιτική σύγκρουση. Είναι τι θα γίνει με τους συγγενείς, τι θα γίνει με τους απεργούς πείνας και πώς βιώνει όλο αυτό η κοινωνία, καθώς τραυματίζεται το κύρος των θεσμών και καταρρέει η εμπιστοσύνη πρώτα και κύρια στη Δικαιοσύνη – ας δει τις σχετικές έρευνες ο κ. Φλωρίδης και ας αναλογιστεί πού έχουν οδηγήσει οι χειρισμοί του και η κυβερνητική πολιτική αυτή τη σχέση, των πολιτών με τη Δικαιοσύνη.

Ο κ. Φλωρίδης λέει ότι τυχόν αποδοχή του αιτήματος εκταφής θα καθυστερήσει τη δίκη. Μα το ζητούμενο δεν είναι μία γρήγορη δίκη. Είναι πρωτίστως μία δίκαιη δίκη. Από τη στιγμή δε, που η κυβέρνηση και η Δικαιοσύνη επισημαίνουν αυτή την επίπτωση της χρονικής καθυστέρησης, δικαιούνται να πουν ότι δεν μπορεί να τις κατηγορήσει κανείς ότι καθυστερούν – αν και όλη η ανακριτική διαδικασία με έναν και μόνο ανακριτή προκαλεί καχυποψία για τις πραγματικές προθέσεις των αρμοδίων. Αλλά το θέμα έχει και την εξής πλευρά: Η κυβέρνηση υπονοεί ότι κάποιοι (οι συγγενείς άραγε;) θέλουν να καθυστερήσει η δίκη για να γίνουν οι εκλογές με την ακροαματική διαδικασία σε εξέλιξη. Όμως αυτό έχει και την αντίστροφη επισήμανση: Μήπως η κυβέρνηση επιδιώκει μία δίκη “τσάτρα πάτρα”, ώστε να μην έχει τον… “βραχνά” των Τεμπών στην εκλογική της προσπάθεια;

Η ευθύνη στην κυβέρνηση

Το ερώτημα για την κυβέρνηση είναι πλέον εάν επιθυμεί να ακολουθήσει τον ολισθηρό δρόμο του κ. Φλωρίδη. Να καλύπτει και να “πληρώνει” τους αδιέξοδους και απάνθρωπους χειρισμούς του.

Αν θεωρεί ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης με το μονίμως επιθετικό, προσβλητικό και ιταμό ύφος προς τους πάντες, αλλά και τα ψέματα που λέει, μπορεί να παίξει το ρόλο του ως θεματοφύλακας του ευαίσθητου και κρίσιμου θεσμού, του οποίου είναι πολιτικός προϊστάμενος.

Ας αναλογιστεί η κυβέρνηση αν υιοθετώντας ουσιαστικά τη γραμμή και τη συμπεριφορά του κ. Φλωρίδη, μπορεί να σηκώσει το βάρος ενός μοιραίου αδιεξόδου στην πλατεία Συντάγματος. Κι αν θέλει να δει ένα νέο γύρο κοινωνικής εξέγερσης για την τραγωδία, ου μην και έγκλημα των Τεμπών. Όλο αυτό θα είχε λήξει προ πολλού εάν ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας είχε τη στοιχειώδη ενσυναίσθηση και αντίληψη για το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Αν συνομιλούσε και καταλάβαινε – και με το νου και με την καρδιά – τους συγγενείς των 57 θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος και δεν τους αντιμετώπιζε ως “όργανα” και “παρακολουθήματα” της αντιπολίτευσης. Αν έστεκε δίπλα τους και όχι απέναντί τους, αντιμετωπίζοντας αυτά που λένε, σαν να είναι για τα… “μπάζα’.

Ο Γιώργος Φλωρίδης δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που απαιτεί ο ρόλος του υπουργού Δικαιοσύνης εδώ και πολύ καιρό. Θα μπορούσε να είναι σε άλλο κυβερνητικό πόστο ίσως ή, ακόμα καλύτερα σχολιαστής σε φιλοκυβερνητικό μέσο για να συνεγείρει τους φανατικούς οπαδούς της γαλάζιας παράταξης. Αλλά ως υπουργός Δικαιοσύνης δεν μπορεί να σταθεί. Όσο πιο νωρίς το καταλάβει αυτό το Μαξίμου, τόσο το καλύτερο. Και για τον Ρούτσι (κυρίως) και για τους συγγενείς και για την κοινωνία. Αλλά και για την ίδια την κυβέρνηση.

Ψευδείς ισχυρισμοί και αλλοπρόσαλλα επιχειρήματα

Για την ιστορία, το πρωί της Τετάρτης ο Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στον ΣΚΑΪ – στην τηλεόραση αυτή τη φορά – κατέφυγε στον αυθάδη ισχυρισμό ότι τα αιτήματα εκταφής είναι εκ του πονηρού από κάποιους που δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη. Επέμεινε επίσης ότι δεν έχει υποβληθεί εδώ και 2,5 χρόνια κανένα αίτημα ταυτοποίησης – κάτι που έχουν ήδη διέψευσαν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.

Παράλληλα επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, που παρενέβη με δήλωσή του το πρωί ζητώντας να ικανοποιηθεί το αίτημα Ρούτσι, δείχνοντας ως υπεύθυνο τον πρωθυπουργό.

«Έκανε μια δήλωση ο άνθρωπος που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο Μάτι, έκανε αυτή την άθλια σύσκεψη για να πει πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα. Έκανε τώρα μια δήλωση για να επιτεθεί στη Δικαιοσύνη».

«Και σε εσάς, λέει ότι παρεμβαίνετε για να μη γίνει η εκταφή» επεσήμανε ο Άκης Παυλόπουλος με τον υπουργό Δικαιοσύνης να απαντά «ναι ναι», ενώ ο Δημήτρης Οικονόμου υπογράμμισε ότι το αίτημα Ρούτσι είναι δίκαιο από άποψη «ανθρωπιστική».

«Η κυβέρνηση δεν έχει καμία δυνατότητα να κάνει το παραμικρό στην υπόθεση (Ρούτσι). Υπάρχουν δύο θέματα εκταφής: το ένα για να ερευνηθεί αν υπάρχουν χημικές ουσίες στη σορό που ζητάει ο Ρούτσι. DNA ζητάει ίσως έμμεσα, προσπαθούν οι εισαγγελείς να καταλάβουν» είπε αναφερόμενος στο εξώδικο του απεργού πείνας.

«Δεν υπάρχει αίτημα εκταφής “να δω αν είναι το παιδί μου”, υπάρχει μόνο μια έμμεση αναφορά που αναφέρεται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων που όπως λέει ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ενδεχομένως να συνιστά ένα έμμεσο αίτημα» συνέχισε απτόητος ο Γιώργος Φλωρίδης.

Ο υπουργός διάβασε επίσης την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ, από τις 8 Μαρτίου 2023 που ανέφερε ότι η ταυτοποίηση των νεκρών έγινε μέσω βιολογικού υλικού που ελήφθησαν από συγγενείς, προσωπικά αντικείμενα ή βιολογικό υλικό μελών που βρέθηκαν στα συντρίμμια.

«Αυτή είναι η πλήρης απόδειξη ότι όλα έγιναν με τον καλύτερο τρόπο» είπε ο υπουργός και συνέχισε:

Ψέματα για τα αιτήματα εκταφής…

«Επί 2,5 χρόνια που διήρκησε η ανάκριση, επειδή έγιναν όλα αυτά με επιστημονικό τρόπο και η ταυτοποίηση έγινε με τον καλύτερο τρόπο στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ, ουδέποτε και από κανέναν δεν υποβλήθηκε αίτημα εκταφής από κάποιον προκειμένου να δει αν είναι οι συγγενείς του. Τα δύο αιτήματα που είχαν κατατεθεί αφορούσαν εκταφή σορών προκειμένου να γίνει έρευνα αν φέρουν ίχνη διαφόρων χημικών ουσιών. Ο ανακριτής, είπε ότι επειδή από την εξέλιξη της ανάκρισης έχει καταρριφθεί ότι υπήρχαν παράνομα υλικά με αναφορές στην πραγματογνωμοσύνη του ΑΠΘ, του ΕΜΠ, του ΓΧΚ και σε όλες τις σοβαρές διαθέσιμες πηγές. Γιατί υπήρχαν και τσαρλατάνοι που παρίσταναν τους εμπειρογνώμονες… Γι’ αυτόν τον λόγο ο εισαγγελέας είπε ότι προκειμένου να πάμε σε μια ακραία ανακριτική πράξη όπως η εκταφή, για να δούμε κάτι που έχει βεβαιωθεί από την ανάκριση ότι δεν υπήρχε, αυτό δεν μπορεί να γίνει».

Σε ερώτηση γιατί δεν ικανοποιείται το αίτημα Ρούτσι ακόμη κι αν αυτός «παραπλανήθηκε ή έχει λάθος» ο Υπουργός απάντησε με τον πλέον ψυχρό, αλλά και υποκριτικό τρόπο, που θα μπορούσε να κάνει ένας υπουργός Δικαισούνης:

«Η δικαιοσύνη δεν εκφράζεται έτσι. Ή θα συμφωνήσουμε ότι είναι θέμα της δικαιοσύνης ή δεν έχουμε δημοκρατία. Η κυβέρνηση και εγώ ούτε κατά διάνοια δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη».

…Ψέματα και για τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη

«Όταν υποβάλουμε αίτημα στη δικαιοσύνη περιμένουμε να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Για το αίτημα αυτό θα αποφανθεί λογικά σε λίγες ημέρες η μόνη αρμόδια που είναι ο πρόεδρος των εφετών Λάρισας» είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Η αναβάθμιση της ανάκρισης έγινε με πρόταση του εισαγγελέα εφετών της Λάρισας που είπε ότι η υπόθεση είναι σημαντική και δεν μπορεί να τη χειριστεί άπειρος πρωτοδίκης» είπε για την ανάθεση της υπόθεσης στον Σωτήρη Μπακαϊμη, παρακάμπτοντας επιτήδεια την ενέργεια του πρωθυπουργού τότε, να αποστείλει σχετική επιστολή/παραίνεση προς την Διαιοσύνη.

«Ό,τι αίτημα απορρίπτεται στην ανάκριση ή αφού κλείσει, δεν χάνεται. Όταν ξεκινήσει η δίκη μπορεί με το “καλημέρα” οι συνήγοροι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα και το δικαστήριο μπορεί να διατάξει περαιτέρω ανάκριση. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει η δίκη τόσο πιο αποτελεσματικά και σε κυρίαρχο βαθμό μπορούν να λυθούν αυτά. Ασφαλώς κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» ισχυρίστηκε ο Γιώργος Φλωρίδης, προσπαθώντας να αποφύγει τις εύλογες απορίες.

Και στη συνέχεια κατέφυγε και πάλι στην πολιτική αντιπαράθεση, ως να είναι αυτό το σημαντικό στην όλη ιστορία:

«Η υπόθεση αυτής της τεράστιας απάτης, του τεραστίου ψεύδους, της αθλιότητας με την οποία δηλητηριάστηκε η ελληνική κοινωνία για παράνομο φορτίο που εξερράγη, όλη αυτή την απάτη τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη χρησιμοποίησαν για να πέσει η κυβέρνηση με προτάσεις μομφής» προσθέτοντας πως «αποδείχθηκε ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια υιοθετώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη συνωμοτική θεωρία για παράνομο φορτίο, αποδείχθηκε ότι μια εθνική τραγωδία επιχειρήθηκε συστηματικά να γίνει πολιτική εκμετάλλευση μιας εθνικής τραγωδίας».

«Εδώ έχουμε ξυλόλιο 2;» ρωτήθηκε ο υπουργός για να απαντήσει «Κανονικότατα κι από την πίσω πόρτα από τις ίδιες δυνάμεις (της αντιπολίτευσης), από την πολιτική εκμετάλλευση, βγάζω έξω τους γονείς»

Νέα προσβολή στον Ρούτσι

Αλλά επειδή ούτε σε αυτό το σημείο κατάφερε να συγκρατηθεί, ο κ. Φλωρίδης τράβηξε και μία επίθεση στον Πάνο Ρούτσι, για τον τρόπο που ο τραγικός γονέας βίωσε και βιώνει τον πόνο του, καθώς και το πώς κινήθηκε μέχρι τώρα για να βρει το δίκιο του. Προφανώς ο κ. Φλωρίδη έχει άποψη για όλα, ακόμα και για το πώς θα κλάψει ο κάθε συγγενείς θύματος: «Ο πατέρας αυτός επί 2,5 χρόνια που κράτησε η ανάκριση δεν εμφανίστηκε ποτέ να κάνει κάποιο παράπονο για την ανάκριση. Εμφανίστηκε μία ή δύο ημέρες μετά το κλείσιμο της ανάκρισης όχι παραπονούμενος για κάποιο αίτημα που δεν έγινε δεκτό αλλά υποβάλλοντας αίτημα και ξεκινώντας παράλληλα απεργία πείνας» κατέληξε ο υπουργός λέγοντας ότι η ελληνική κοινωνία απαιτεί να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη…

