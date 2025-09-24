Επίθεση αρκούδας σε ηλικιωμένο στη Δόλιανη Ζαγορίου – Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο

Ένας ηλικιωμένος από τη Δόλιανη Ζαγορίου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, μετά από επίθεση αρκούδας, την ώρα που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.

Το άγριο ζώο είχε εισβάλλει αναζητώντας φρούτα όταν επιτέθηκε στον άτυχο άνδρα.

Συγχωριανοί που άκουσαν τις κραυγές έσπευσαν προς βοήθεια και βρήκαν τον γείτονά τους αιμόφυρτο. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν αυξημένη παρουσία αρκούδων στα ορεινά χωριά. Παρόλο που οι επιδρομές σε καλλιέργειες είναι συνηθισμένες, το συγκεκριμένο περιστατικό χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για το Ζαγόρι.

Οι κάτοικοι των ορεινών χωριών διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καθώς οι αρκούδες συχνά πλησιάζουν τους οικισμούς, αναζητώντας τροφή

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: IX μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε άλλα δύο οχήματα στη Μηχανιώνα

Καιρός σήμερα: Ζέστη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει έως τους 32 βαθμούς – Πού θα βρέξει

Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα στην Πατησίων – Συνελήφθη ο αναβάτης (Video)