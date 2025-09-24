Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 50χρονος αδελφοκτόνος

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 50χρονος που έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδελφή του, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 50χρονος δράστης ισχυρίστηκε ότι «θόλωσε», και σκότωσε την αδελφή του όταν εκείνη του απηύθυνε σε έντονο ύφος δύο παρατηρήσεις:

Από τη μία επειδή πάτησε με τις κάλτσες στο σημείο όπου άφησε τα παπούτσια του κι από την άλλη για ένα σχαράκι στην αποχέτευση της τουαλέτας, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Εντωμεταξύ, σήμερα στενοί συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην 59χρονη.

