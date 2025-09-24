search
24.09.2025 08:36

Επίθεση Τσίπρα σε κυβέρνηση για Τέμπη: Απόπειρα ταφής της αλήθειας η απαγόρευση εκταφής – Υπεύθυνος ο Μητσοτάκης

24.09.2025 08:36
tsipras 551- new

Πυρά κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με το ζήτημα της εκταφής των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Μεταξύ άλλων, καταλογίζει στην κυβέρνηση «ακραία υποκρισία», ενώ σημειώνει ότι «η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα:

«Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα. Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ’ αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας.

Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες. Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της, απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία.

Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».

