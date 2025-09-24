search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 08:21
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Πιέρρος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ

24.09.2025 06:35

Η βελόνα του Γερουλάνου, ο Δούκας και οι απαντήσεις Ανδρουλάκη

24.09.2025 06:35
geroulanos doukas androulakis

“Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές” ανέφερε στο πλαίσιο κομματικής εκδήλωσης στην Αριδαία ο Παύλος Γερουλάνος στον απόηχο των μετρήσεων μετά την ΔΕΘ και βάζοντας ουσιαστικά τον επόμενο πήχη στο κόμμα του εντός των επόμενων δύο μηνών.

Δημοσκοπήσεις και σενάρια για νέα κόμματα

Η δήλωση του αυτή δεν έρχεται σε τυχαίο χρόνο, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ λέει ουσιαστικά ότι η παράταξη του πρέπει γρήγορα να γίνει η κύρια αντικυβερνητική δύναμη πριν έρθουν στο προσκήνιο νέα κόμματα, όπως αυτό του Αλέξη Τσίπρα, του Αντώνη Σαμαρά ή της Μαρίας Καρυστιανού που ήδη αιωρούνται μέσω σεναρίων στον δημόσιο διάλογο.

Σε αυτή την συγκυρία βλέπει άλλωστε ένα μεγάλο κοινό που συσπειρώνεται απέναντι στην κυβέρνηση αλλά δεν έχει βρει ακόμα κομματική έκφραση. Οι επόμενοι δύο μήνες στους οποίους αναφέρθηκε ο Παύλος Γερουλάνος θα είναι γεμάτοι εκ των πραγμάτων από πολιτικές εξελίξεις και συζητήσεις για νέες κινήσεις με δεδομένο ότι στο τέλος του έτους θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που σίγουρα θα συζητηθεί αρκετά και θα φουντώσει πάλι τα σενάρια.

Ο πήχης του ΠΑΣΟΚ και το γκάζι Ανδρουλάκη για συνέδριο

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη χθεσινή του συνέντευξη στο Action 24 τόνισε όταν ρωτήθηκε σχετικά ότι δεν έχει να απαντήσει οτιδήποτε σε κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτά είναι ζητήματα, τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί. “Η απόφαση ότι είναι μονόδρομος η νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και η πολιτική αλλαγή, έχει απαντηθεί. Άρα εδώ, ακούω ερωτήματα που δεν χρειάζεται να μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο, διότι έχουν απαντηθεί και από εμένα και από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ” τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με την απάντηση του αυτή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δίνει αποφεύγοντας τριβές μια απάντηση για τον στόχο του κόμματος που προϋποθέτει μεγάλη αύξηση ποσοστών αλλά και για την στόχευση που δεν είναι άλλη από την πρωτοκαθεδρία σε ένα μέτωπο απέναντι στη ΝΔ, συνθήκη που την αποκλείει από το κάδρο των πιθανών συνεργασιών.

Στην ίδια τοποθέτηση του ο Παύλος Γερουλάνος άσκησε κριτική για την λειτουργία των οργάνων του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή την περίοδο έχουν αδρανοποιηθεί καθώς μένει η συγκρότηση της ΚΟΕΣ, του οργάνου που θα οδηγήσει το κόμμα στο συνέδριο του. Προκειμένου να κλείσει και αυτή η εσωκομματική συζήτηση και το ΠΑΣΟΚ να πορευτεί συντεταγμένα μέχρι την μάχη των εκλογών ο Νίκος Ανδρουλάκης θα τρέξει τις διαδικασίες ώστε να πραγματοποιηθεί το συνέδριο ακόμα και μέσα στον Νοέμβριο, το αργότερο στις αρχές του νέου έτους.

Απάντηση στον Δούκα: “Σε καμία περίπτωση με την ΝΔ”

Στο δρόμο προς το συνέδριο μπαίνει με παρέμβαση του και ο Χάρης Δούκας ο οποίος ζητά να δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ με απόφαση ότι δεν θα συνεργαστεί για κανένα λόγο με την ΝΔ. “Όχι σε καμία των περιπτώσεων” υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε για το ζήτημα αυτό, κλείνοντας την συζήτηση.

Με αυτά τα δεδομένα και αναμένοντας δημοσκοπική ενίσχυση στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένας στόχος “να γίνει το πρόγραμμα του κόμματος ευαγγέλιο” όπως σημείωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Σεραφείμ Κοτρώτσο ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλα τα στελέχη του να δώσουν μαζί τον αγώνα για τις εκλογές. Οι δημοσκοπικές επιδόσεις και η ταχύτητα προς το συνέδριο θα είναι καθοριστικοί παράγοντες.

