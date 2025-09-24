ΣΥΡΙΖΑ: «Τα χαρτιά» του για τη στρατηγική των συνεργασιών ανοίγει ο Φάμελλος στην Πολιτική Γραμματεία – Το απόγευμα η εκδήλωση στην Παλλήνη

Το θέμα των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων έχει την τιμητική του στην σημερινή ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ.

Το μεσημέρι, στην συνεδρίαση της Πολιτική Γραμματείας – για πρώτη φορά μετά το καλοκαίρι – αναμένεται να συζητηθεί η στρατηγική των συνεργασιών, καθώς η Κουμουνδούρου εμφανίζεται αποφασισμένη να «κυνηγήσει» τη σύγκλιση με τη Νέα Αριστερά. Η συνεδρίαση θα ασχοληθεί επίσης με τον προγραμματισμό και τον πολιτικό σχεδιασμό του επόμενου διαστήματος, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να δείξει ότι λειτουργεί με κανονικούς ρυθμούς, και «δεν έχει κατεβάσει τα μολύβια», σε αναμονή του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, πιθανότατα και το εν λόγω, άκρως ευαίσθητο ζήτημα που ταλαιπωρεί το κόμμα το τελευταίο διάστημα θα τεθεί στο τραπέζι του οργάνου, πρώτα και κύρια με τη μορφή της αποτίμησης της σχετικής διαχείρισης που έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ (11/9) σχετικά με τα σενάρια για το «κόμμα Τσίπρα».

Ακολουθεί το απόγευμα στη Παλλήνη (19:00, Πολιτιστικό Κέντρο Οινοποιείο Πέτρου) η εκδήλωση με θέμα «Σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων: Κοινωνική απαίτηση – ιστορική αναγκαιότητα» που οργανώνει την Πρωτοβουλία Ανατολικής Αττικής για την Προοδευτική Συνεργασία – υπό τις «ευλογίες» της Κουμουνδούρου.

Στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετέχουν ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, ο βουλευτής Α’ Αθήνας της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος, η ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ και πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη, το μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Γιώργος Μπουλμπασάκος και ο Γραμματέας του «ΚΟΣΜΟΣ» Πέτρος Κόκκαλης. Θα παρέμβει και Διονύσης Τεμπονέρας, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Άρης Ραβανός.

Αν και ο Σωκράτης Φάμελλος θα παρευρίσκεται σε άλλη εκδήλωση εκείνη τη στιγμή στον Πειραιά, το «παρών» αναμένεται να δώσουν στελέχη και βουλευτές του κόμματος. Με ενδιαφέρον αναμένεται το πώς θα τοποθετηθούν οι ομιλητές και για τα σενάρια που αφορούν το σχεδιασμό του πρώην πρωθυπουργού.

Στην Πολιτική Γραμματεία και σε σχέση με τις συνεργασίες, ο Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να υπογραμμίσει την πρόθεσή του να «πιέσει» το θέμα της σύγκλισης με τη Νέα Αριστερά, και να δώσει και μια εικόνα των μέχρι στιγμής προσπαθειών – σημειώνεται πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρεί τακτική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση.

Είναι με ερωτηματικό αν θα παρουσιάσει κάποια συγκεκριμένα βήματα που να δρομολογούν έναν οδικό χάρτη διαλόγου. Προς το παρόν η Κουμουνδούρου είναι διατεθειμένη, όχι απλώς να παρέχει στήριξη, αλλά να αναλάβει η ίδια – προσεχώς – την οργάνωση εκδηλώσεων με «πολυσυλλεκτικά» πάνελ, δηλαδή με ομιλητές από όλους τους χώρους στους οποίους απευθύνεται για συνεργασία, από τη Νέα Αριστερά, ως τον Πέτρο Κόκκαλη, τη Λούκα Κατσέλη και τον Νίκο Κοτζιά, με τους οποίους επίσης υπάρχει ανοιχτή γραμμή.

Ωστόσο, ο Σωκράτης Φάμελλος, έχει αναγγείλει και το φόρουμ διαλόγου, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί αν και πώς θα προχωρήσει. Προγραμματικό διάλογο – όχι όμως μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ – ζητούν και ο πρόεδρος και τα κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς, δε φαίνεται όμως να έχει ανοίξει κάποια συζήτηση με την Κουμουνδούρου για μια τέτοια διαδικασία.

Στο μεταξύ την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί από την μία να πλησιάσει τη Νέα Αριστερά, από την άλλη να τηρήσει ισορροπίες με τον πρώην πρωθυπουργό, αίσθηση προκάλεσε χθες η αιχμηρή δήλωση του Γραμματέα της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδη, περί της «πολιτικής σούπας» που δεν χρειάζεται ο τόπος, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια για τον Τσίπρα.

