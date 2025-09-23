search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

23.09.2025 14:32

Γαβριήλ για (κόμμα) Τσίπρα: «Ο τόπος δεν χρειάζεται μια πολιτική “σούπα” απέναντι στον Μητσοτάκη» (video)

gavriili_skorda

Για το -όπως όλα δείχνουν- επικείμενο κόμμα Τσίπρα και το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας ρωτήθηκε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Mega, Buongiorno, το πρωί της Τρίτης.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς κράτησε ωστόσο σαφείς αποστάσεις από το πολυαναμενόμενο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού αν και διαχώρισε την προσωπική τους σχέση.

«Περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Μέχρι τώρα ο τρόπος με τον οποίο έχει τοποθετηθεί, που δεν ξέρουμε τελικά αν θα πάρει κάποια πρωτοβουλία ή όχι, κατ’ εμέ έχει αποφασίσει κάπως να είναι απολύτως διακριτός απέναντι στην Αριστερά. Έχει αποφασίσει να κάνει το rebranding του να ξεκινάει στην πραγματικότητα από την πολιτική του επανατοποθέτηση».

«Κατά τη δική μου την άποψη δεν νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπος μας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι κάτι το οποίο είναι πολιτική μέσων όρων. Μία “σούπα” δηλαδή. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο προς το Κέντρο για να μπορέσω να προσεγγίσω περισσότερα ακροατήρια» σημείωσε.

«Ακούγοντας τον τις προάλλες, στη Θεσσαλονίκη, στην ομιλία του, ήθελα πιο ξεκάθαρες και πιο ριζοσπαστικές τομές. Και αυτό που μου δείχνει εμένα είναι ότι θέλει να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή, με το δικό του το παρελθόν, το οποίο είναι δικαίωμα του, αλλά δεν είναι εύκολο για ανθρώπους σαν εμένα να ακολουθήσουμε σε μία τέτοια πορεία» πρόσθεσε.

«Καταλαβαίνω ότι δεν θα ξαναπήγαινες μαζί του», σχολίασε η Φαίη Σκορδά με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη να απαντά χωρίς περιστροφές «Ναι είναι σαφές».

«Νομίζω ότι και ο ίδιος δεν θα ήθελε, μην του το χαλάσω και πω ότι του ρίχνω πόρτα, δεν νομίζω ότι και ο ίδιος θα το είχε στο μυαλό του» είπε γελώντας.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μίλησε ακόμη και για την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του.

«Ένιωσα έναν πόνο, όχι κάτι ακραίο που θα πεις παίρνω το 166. Δεν ήταν κάτι γνώριμο αλλά θα μπορούσε να πεις ότι ήταν νευρόπονος ή κάτι μυικό. Θα μπορούσα να το πω αν ήθελα να το αποφύγω. Μερικές φορές σου χτυπάει τα καμπανάκια, και πρέπει να έχει τα αυτιά ανοιχτά, χάσε λίγο χρόνο, δεν θα ξεφτιλιστείς αν πεις τον γιατρό ότι πονάς».

«Θα μπορούσα να μην είχα πάει. Πήγα μόνος μου, πήρα το αυτοκίνητο, το συζήτησα και με τη Ράνια, ήταν κρίσιμο που μου το είπε η Ράνια να πάω. Μου πέρασε η σκέψη “τι να μπλέκω, τίποτα δεν θα είναι”. Δεν είσαι όμως άτρωτος για πάντα, αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα» πρόσθεσε.

