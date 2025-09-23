search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 12:32
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

23.09.2025 11:09

ΟΗΕ: Γιατί έκλεισαν το μικρόφωνο του Ερντογάν ενώ συνέχιζε την ομιλία του κατά του Ισραήλ

23.09.2025 11:09
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε στην κυβέρνηση Νετανιάχου από το βήμα του ΟΗΕ κάνοντας λόγο για γενοκτονία. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ωστόσο, το μικρόφωνο σίγασε.

Ο Τούρκος πρόεδρος συνέχιζε να μιλάει, όμως δεν ακουγόταν το παραμικρό και οι μεταφραστές στην live σύνδεση, βρίσκονταν σε σύγχυση. Χαρακτηριστικό πως η μεταφράστρια στην Telegraph απολογούνταν στους τηλεθεατές γιατί θεώρησε ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα.

Τα σενάρια περί… σαμποτάζ άρχισαν να κυκλοφορούν στην Τουρκία, ωστόσο η ίδια η προεδρία τα… τελείωσε γρήγορα.

Τόνισαν, πως πριν ξεκινήσουν οι ομιλίες των ηγετών των κρατών, ο Εμανουέλ Μακρόν που προήδρευε της διαδικασίας, είχε ενημερώσει τους πάντες πως με το πέρας των 5 λεπτών τα μικρόφωνα θα κλείνουν αυτόματα. Ο Ερντογάν το γνώριζε καλά αυτό, ωστόσο συνέχισε την ομιλία του την οποία άκουγαν ορισμένοι μέσα στην αίθουσα. 

