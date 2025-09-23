Τα «ανοίγματα» του Μάξιμου και η στάση Σαμαρά

Όπως έγραψε χθες η στήλη, μια από τις πρώτες κινήσεις του Μάξιμου Χαρακόπουλου ως γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ ήταν να κάνει «άνοιγμα» προς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο βουλευτής Λάρισας σημείωσε ότι «θεωρώ ότι οι πρώην πρωθυπουργοί με την πολύτιμη εμπειρία της διακυβέρνησης της χώρας είναι πάντοτε χρήσιμοι στον τόπο πρωτίστως και φυσικά στην παράταξη».

Πώς, όμως, αντιδρούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί στα… κελεύσματα του Μ. Χαρακόπουλου; Για τον Κ. Καραμανλή δεν μπορούμε να σας πούμε ακόμα, ωστόσο για τη στάση του Α. Σαμαρά, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, καθώς ο Μεσσήνιος πολιτικός, μαθαίνουμε, δεν διανοείται καν μια επαναπροσέγγιση με τη ΝΔ.

Οπότε μάλλον τα λόγια του Μάξιμου πέφτουν εις ώτα μη ακουόντων.

