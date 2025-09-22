Πρώτο άνοιγμα του Μάξιμου σε Καραμανλή – Σαμαρά

Με τη φράση «θεωρώ ότι οι πρώην πρωθυπουργοί με την πολύτιμη εμπειρία της διακυβέρνησης της χώρας είναι πάντοτε χρήσιμοι στον τόπο πρωτίστως και φυσικά στην παράταξη», ο νέος γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, έκανε ξεκάθαρο «άνοιγμα» στους πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι, ως γνωστόν έχουν πάρει αποστάσεις από το κυβερνών κόμμα το τελευταίο διάστημα.

Ο βουλευτής Λάρισας, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, συμπλήρωσε με νόημα ότι «όσο λιγότερο μιλούμε δημόσια για αυτό το ζήτημα, τόσο δυσκολότερη καθιστούμε την προσπάθεια επαναπροσέγγισης, στην αναγκαιότητα της οποίας προσωπικά πιστεύω». Καλά τα λέει ο Μάξιμος, το ερώτημα, βέβαια, είναι αν ακούει ο Καραμανλής και – ίδίως – ο Σαμαράς, ο οποίος και φέρεται έτοιμος να κάνει κόμμα…

Διαβάστε επίσης

«Χολή» Πορτοσάλτε κατά Πάνο Ρούτσι: Ο χώρος δεν ανήκει σε κανέναν πικραμένο και πονεμένο (videos)

Τροχαίο για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ανησυχία στην κυβέρνηση για την απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι