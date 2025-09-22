search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 12:47
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 10:50

«Χολή» Πορτοσάλτε κατά Πάνο Ρούτσι: Ο χώρος δεν ανήκει σε κανέναν πικραμένο και πονεμένο (videos)

22.09.2025 10:50
portosalte_rucci_new

Πρέπει να προσπάθησε πολύ, αλλά τελικά δεν τα… κατάφερε. Ο λόγος για τον Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την απεργία πείνας που κάνει ο Πάνος Ρούτσι, μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, διαμαρτυρόμενος για την άρνηση της δικαιοσύνης να του επιτρέψει να κάνει εκταφή της σορού του παιδιού του.

Την ώρα που γιγαντώνεται η αλληλεγγύη στο πρόσωπο του πατέρα του Ντένις Ρούτσι, ο οποίος σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, βρέθηκε λοιπόν ο άνθρωπος που χαρακτήρισε τη διαμαρτυρία του… «τσαντιροκατάσταση».

«Αυτό τον χώρο δεν πρέπει να τον αφήσουμε να γίνει ”τσαντιροκατάσταση», είπε ο δημοσιογράφος το πρωί της Δευτέρας (22/9) μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Δεν είναι κανενός πολίτη, δεν ανήκει σε κανέναν αλληλέγγυρο, πικραμένο και πονεμένο», πρόσθεσε εννοώντας εμμέσως πλην σαφώς τον Πάνο Ρούτσι αλλά και όσους εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα του.

Μάλιστα, ο Άρης Πορτοσάλτε κάλεσε την κυβέρνηση να παρέμβει.

«Η κυβέρνηση κυβερνά ένα κράτος πρέπει να το απαγορεύσει, είναι στον χώρο που συγκροτεί το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μετατρέπουν σε τσαντίρι το μνημείο. Την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης», τόλμησε να ξεστομίσει ο Άρης Πορτοσάλτε.

Έφτασε στο σημείο να υπονοήσει ότι το αίτημα για εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι είναι εκ του πονηρού, επειδή έγινε 2,5 χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

«Είναι σαφές ότι κάποιοι δεν θέλουν να αρχίσει η ακροαματική διαδικασία επιβεβαιώνεται πλήρως αυτό. Κατηγορούσαμε τη Δικαιοσύνη ότι καθυστερεί τώρα ξαναγυρίζουμε στην ιστορία των προσκομμάτων για να είναι ανοικτό το θέμα στο διηνεκές», τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ανησυχία στην κυβέρνηση για την απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι

Ζαχαριάδης για Τσίπρα: Λάθος όσοι βλέπουν πρωτοβουλία του σε αντίθετη κατεύθυνση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
epistrofi-arxaiwn-1
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιώτης συλλέκτης επιστρέφει στην Ελλάδα 86 αρχαία

efsyn_logo_new
MEDIA

ΕΦ.ΣΥΝ: Εγκρίθηκε από τη συνέλευση των εργαζομένων το προσύμφωνο με τον Μελισσανίδη – Στα 5 εκατομμύρια το ντιλ

vroxi-stasi
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο «εμποδιστής Ρεξ» φέρνει το φθινόπωρο και τις… ζακέτες – Πότε έρχεται η πρώτη κακοκαιρία

christofer-nolan-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής

army_drills_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία σενάρια για… Γ’ παγκόσμιο πόλεμο: Οι Ευρωπαίοι «ψήνουν» τον Τραμπ κατά Ρωσίας – Εμπλέκουν και την… Κίνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 12:46
epistrofi-arxaiwn-1
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιώτης συλλέκτης επιστρέφει στην Ελλάδα 86 αρχαία

efsyn_logo_new
MEDIA

ΕΦ.ΣΥΝ: Εγκρίθηκε από τη συνέλευση των εργαζομένων το προσύμφωνο με τον Μελισσανίδη – Στα 5 εκατομμύρια το ντιλ

vroxi-stasi
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο «εμποδιστής Ρεξ» φέρνει το φθινόπωρο και τις… ζακέτες – Πότε έρχεται η πρώτη κακοκαιρία

1 / 3