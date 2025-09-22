«Χολή» Πορτοσάλτε κατά Πάνο Ρούτσι: Ο χώρος δεν ανήκει σε κανέναν πικραμένο και πονεμένο (videos)

Πρέπει να προσπάθησε πολύ, αλλά τελικά δεν τα… κατάφερε. Ο λόγος για τον Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την απεργία πείνας που κάνει ο Πάνος Ρούτσι, μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, διαμαρτυρόμενος για την άρνηση της δικαιοσύνης να του επιτρέψει να κάνει εκταφή της σορού του παιδιού του.

Την ώρα που γιγαντώνεται η αλληλεγγύη στο πρόσωπο του πατέρα του Ντένις Ρούτσι, ο οποίος σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, βρέθηκε λοιπόν ο άνθρωπος που χαρακτήρισε τη διαμαρτυρία του… «τσαντιροκατάσταση».

«Αυτό τον χώρο δεν πρέπει να τον αφήσουμε να γίνει ”τσαντιροκατάσταση”», είπε ο δημοσιογράφος το πρωί της Δευτέρας (22/9) μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Δεν είναι κανενός πολίτη, δεν ανήκει σε κανέναν αλληλέγγυρο, πικραμένο και πονεμένο», πρόσθεσε εννοώντας εμμέσως πλην σαφώς τον Πάνο Ρούτσι αλλά και όσους εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα του.

Μάλιστα, ο Άρης Πορτοσάλτε κάλεσε την κυβέρνηση να παρέμβει.

«Η κυβέρνηση κυβερνά ένα κράτος πρέπει να το απαγορεύσει, είναι στον χώρο που συγκροτεί το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μετατρέπουν σε τσαντίρι το μνημείο. Την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης», τόλμησε να ξεστομίσει ο Άρης Πορτοσάλτε.

Έφτασε στο σημείο να υπονοήσει ότι το αίτημα για εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι είναι εκ του πονηρού, επειδή έγινε 2,5 χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

«Είναι σαφές ότι κάποιοι δεν θέλουν να αρχίσει η ακροαματική διαδικασία επιβεβαιώνεται πλήρως αυτό. Κατηγορούσαμε τη Δικαιοσύνη ότι καθυστερεί τώρα ξαναγυρίζουμε στην ιστορία των προσκομμάτων για να είναι ανοικτό το θέμα στο διηνεκές», τόνισε.

