Ζαχαριάδης για Τσίπρα: Λάθος όσοι βλέπουν πρωτοβουλία του σε αντίθετη κατεύθυνση

Το ερώτημα που πλανάται εδώ και μερικούς μήνες, αν ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο με «πρωταγωνιστικό ρόλο» σχολίασε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε πως η λογική Τσίπρα «είναι ενωτική και ανασυνθετικη, λάθος τα δημοσιεύματα που βλέπουν πρωτοβουλία σε αντίθετη κατεύθυνση» σχολιάζοντας το αν θα… παραγκωνίσει τον ΣΥΡΙΖΑ για έναν άλλον φορέα.

«Η πρόσφατη πολιτική τοποθέτηση αλλά και η διαχρονική του πολιτική λογική του είναι ενωτική, συνθετική, ανασυνθετική στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Γι’ αυτό εκτιμώ ότι κάνουν μεγάλο λάθος τα δημοσιεύματα που προεξοφλούν ότι θα πάρει πρωτοβουλίες σε αντίθετη κατεύθυνση. Το πολιτικό μου αισθητήριο λέει ότι δεν θα υπάρξει μια σύγκρουση του Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον Φάμελλο γιατί πέρα απ’ όλα τα άλλα σε πολιτικό και προγραμματικό επίπεδο υπάρχει κοινή ανάλυση και κοινός προγραμματικός και πολιτικός λόγος» σχολίασε.

