search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 19:07
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2025 17:29

Ζαχαριάδης για Τσίπρα: Λάθος όσοι βλέπουν πρωτοβουλία του σε αντίθετη κατεύθυνση

21.09.2025 17:29
zaxariadis-123

Το ερώτημα που πλανάται εδώ και μερικούς μήνες, αν ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο με «πρωταγωνιστικό ρόλο» σχολίασε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε πως η λογική Τσίπρα «είναι ενωτική και ανασυνθετικη, λάθος τα δημοσιεύματα που βλέπουν πρωτοβουλία σε αντίθετη κατεύθυνση» σχολιάζοντας το αν θα… παραγκωνίσει τον ΣΥΡΙΖΑ για έναν άλλον φορέα.

«Η πρόσφατη πολιτική τοποθέτηση αλλά και η διαχρονική του πολιτική λογική του είναι ενωτική, συνθετική, ανασυνθετική στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Γι’ αυτό εκτιμώ ότι κάνουν μεγάλο λάθος τα δημοσιεύματα που προεξοφλούν ότι θα πάρει πρωτοβουλίες σε αντίθετη κατεύθυνση. Το πολιτικό μου αισθητήριο λέει ότι δεν θα υπάρξει μια σύγκρουση του Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον Φάμελλο γιατί πέρα απ’ όλα τα άλλα σε πολιτικό και προγραμματικό επίπεδο υπάρχει κοινή ανάλυση και κοινός προγραμματικός και πολιτικός λόγος» σχολίασε.

Διαβάστε επίσης:

Μα, είναι… μεταγραφή ο Μάξιμος Χαρακόπουλος;

Στην εκδήλωση του Τραμπ την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μεγάλο «πλήγμα» για την επόμενη Βουλή: Ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aerodromio-vryxelles
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Να ακυρωθούν οι μισές πτήσεις και τη Δευτέρα ζήτησαν οι Βρυξέλλες

kina dimosiografos covid (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στην φυλακή ξανά η δημοσιογράφος που αποκάλυψε την έξαρση του COVID-19

lebanon-vombardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβάρδισε περιοχές του νότου – Πέντε νεκροί εκ των οποίων τα τρία παιδιά

Πηγή: ekriti
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε γήπεδο στην Κρήτη: Τραγικός επίλογος, πέθανε και η 2η εγκαυματίας

pirosvestiko-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Μαγνησία – Επιχειρούν εναέρια για την κατάσβεσή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 19:07
aerodromio-vryxelles
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Να ακυρωθούν οι μισές πτήσεις και τη Δευτέρα ζήτησαν οι Βρυξέλλες

kina dimosiografos covid (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στην φυλακή ξανά η δημοσιογράφος που αποκάλυψε την έξαρση του COVID-19

lebanon-vombardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβάρδισε περιοχές του νότου – Πέντε νεκροί εκ των οποίων τα τρία παιδιά

1 / 3