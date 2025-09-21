Μα, είναι… μεταγραφή ο Μάξιμος Χαρακόπουλος;

search
Από τα κυβερνητικά ρεπορτάζ, αυτά που «επηρεάζονται» – το λέω κομψά – από τις διαρροές του Μαξίμου σε καθοριστικό βαθμό, μου έκανε εντύπωση η ερμηνεία που δόθηκε στην ανάδειξη (δεν το λες και εκλογή αυτό με τη δια βοής «ψηφοφορία») του Μάξιμου Χαρακόπουλου στην θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ.

Βλέπετε, κάποιοι (το Μαξίμου δηλαδή και οι συν αυτώ) παρουσίασαν τον Χαρακόπουλο ως… μεταγραφή από τα… δεξιά, ώστε να «ισοσκελιστεί» η κανονική μεταγραφή Ανδρέα Λοβέρδου από το κέντρο (όσο κέντρο είναι ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, καθότι τώρα τελευταία ήταν πιο δεξιός κι από μασίφ Δεξιό).

Γράφτηκαν κάτι του τύπου… αμφίπλευρη διεύρυνση και άλλα τέτοια που είναι να τα αναλάβουν για τα… περαιτέρω οι συγγραφείς επιθεωρήσεων.

Είπαμε, κάνει η κυβέρνηση… «φοβερές» κινήσεις, αλλά με τη ρέγουλα παιδιά. Μην παρουσιάζουμε τον Χαρακόπουλος, επειδή έκανε δυο τρεις ερωτήσεις μέτριας κριτικής προς την κυβέρνηση, ως μεγάλη νίκη επί της εσωκομματικής αντιπολίτευσης στη ΝΔ.

