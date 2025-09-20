Στην εκδήλωση του Τραμπ την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επίσημη συνάντηση δεν υπήρχε καν στον ορίζοντα για να περιμένει κάτι η Αθήνα, αλλά τουλάχιστον ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη δεξίωση που θα παραθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών, που συμμετέχουν στην ετήσια γενική συνέλευση του ΟΗΕ.
Η δεξίωση θα γίνει την Τρίτη, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση που θα έχει ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν – ο οποίος πάντως θα πάει στον Λευκό Οίκο στις 25 του μήνα για επίσημη και πολύ κρίσιμη και σημαντική, κατά τα φαινόμενα συζήτηση.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα υποδεχθεί τους ηγέτες και το ενδιαφέρον θα στραφεί στα φωτογραφικά ενσταντανέ και στις συζητήσεις μεταξύ… τυρού και αχλαδιού.
Διαβάστε επίσης:
Μεγάλο «πλήγμα» για την επόμενη Βουλή: Ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές
Επιμένει στη στήριξη Νετανιάχου ο Γεωργιάδης: Η Χαμάς έχει την ευθύνη για τον πόλεμο στη Γάζα, δεν φταίει μόνο το Ισραήλ
«Θερμή» υποδοχή στον Ανδριανό από αγρότες στις Σέρρες – Φυγαδεύτηκε εν μέσω αποδοκιμασιών (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.