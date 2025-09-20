search
20.09.2025 18:21

Στην εκδήλωση του Τραμπ την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

20.09.2025 18:21
trump mitsotakis 876- new

Επίσημη συνάντηση δεν υπήρχε καν στον ορίζοντα για να περιμένει κάτι η Αθήνα, αλλά τουλάχιστον ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη δεξίωση που θα παραθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών, που συμμετέχουν στην ετήσια γενική συνέλευση του ΟΗΕ.

Η δεξίωση θα γίνει την Τρίτη, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση που θα έχει ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν – ο οποίος πάντως θα πάει στον Λευκό Οίκο στις 25 του μήνα για επίσημη και πολύ κρίσιμη και σημαντική, κατά τα φαινόμενα συζήτηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα υποδεχθεί τους ηγέτες και το ενδιαφέρον θα στραφεί στα φωτογραφικά ενσταντανέ και στις συζητήσεις μεταξύ… τυρού και αχλαδιού.

