ΠΟΛΙΤΙΚΗ

18.09.2025 18:59

«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

18.09.2025 18:59
mitsotakis_erdogan

«Κλείδωσε» για την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Νέας Υόρκης- βράδυ ώρα Ελλάδας).

Τη συνάντηση είχε ουσιαστικά επιβεβαιώσει ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον ANT1, όπου ανέφερε ότι υπάρχει πρόθεση για συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Mιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, o πρωθυπουργός κάλεσε τον ελληνικό λαό να μην ανησυχεί, καθώς ο ίδιος εκτιμά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για «θερμό επεισόδιο» στο Αιγαίο, χωρίς ωστόσο αυτό να επιτρέπει εφησυχασμό. «Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να κάνουμε τη συνάντηση…», είχε πει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Αλλά και από τη Λήμνο, όπου βρέθηκε την Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να αισθάνονται ασφαλείς οι ακρίτες. «Σε αυτό το μήκος κύματος θα συνεχίσουμε και προσβλέπω στο να συζητήσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα θέματα τα οποία έχουμε στην ατζέντα μας» τόνισε χαρακτηριστικά.

