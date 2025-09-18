search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 17:34
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 14:56

Μητσοτάκης από Λήμνο: Θέλουμε οι ακρίτες μας στο Αιγαίο να αισθάνονται ασφαλείς

18.09.2025 14:56
mitsotakis-limnos

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι τη Μύρινα της Λήμνου όπου προήδρευσε σε σύσκεψη με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων της Λήμνου και του Αη Στράτη.

Κατά την έναρξη της σύσκεψης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Έρχομαι σήμερα να σας επισκεφτώ στη συνέχεια κάποιων σημαντικών εξαγγελιών που κάναμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που προφανώς αφορούν και το νησί σας. Το ζήτημα του ΦΠΑ και της αδικίας που υπήρχε μεταξύ Λήμνου, Άη Στράτη και της Λέσβου αντιμετωπίζεται πια δραστικά, με την εξίσωση των χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ για όλα τα νησιά του Βόρειου και του Νοτίου Αιγαίου με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους» ανέφεε.

«Και βέβαια, θεωρώ σημαντική και την πρωτοβουλία την οποία αναλάβαμε, που αφορά όλη την επικράτεια, να μηδενίσουμε εντός διετίας τον ΕΝΦΙΑ για όλους τους οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, κάτι που αφορά όλο το νησί της Λήμνου -με εξαίρεση τη Μύρινα- και όλο τον Άη Στράτη.
Όμως, προφανώς, η στήριξή μας δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο σε μια σειρά από οριζόντια μέτρα. Κάθε φορά που ερχόμαστε με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό, θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου».

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης πως η Λήμνος και ο Άη Στράτης μπορούν να μπορέσουν να προσελκύσουν ποιοτικό τουρισμό, «αλλά νομίζω ότι το “παιχνίδι” θα κριθεί ακριβώς σε έναν τουρισμό με κανόνες, έτσι ώστε το νησί να μην χάσει αυτό τον πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα του».

Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο αίτημα για κτηνίατρο στο νησί όπου αποκάλυψε ότι θα γίνει σύντομα αυτό, καθώς θα γίνει άμεσα η προκήρυξη για τη θέση.

«Πρώτα και πάνω απ’ όλα θέλουμε οι ακρίτες μας στο βορειοανατολικό Αιγαίο να αισθάνονται ασφαλείς. Έχουν κάθε λόγο να το αισθάνονται αυτό. Μια Ελλάδα η οποία είναι ισχυρή, προβάλλει τα δίκαιά της με αυτοπεποίθηση, ενισχύει διαρκώς τις Ένοπλες Δυνάμεις της, οι οποίες είναι ταυτισμένες και με την περιοχή αυτή. Οπότε, σε αυτό το μήκος κύματος θα συνεχίσουμε και προσβλέπω στο να συζητήσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα θέματα τα οποία έχουμε στην ατζέντα μας» είπε καταλήγοντας ο πρωθυπουργός που νωρίτερα, επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου, ενώ ακολούθησε μία βόλτα στην αγορά της Μύρινας όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επιχειρηματίες και κατοίκους, ενώ επισκέφθηκε και τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων της Λήμνου «Ο Καλός Σαμαρείτης».

Διαβάστε επίσης:

Κίνημα Δημοκρατίας: Κυνισμός και αλαζονεία από Μητσοτάκη

Ο Γεωργιάδης… «μαλώνει» τη Χαριλάου Τρικούπη: «Όταν το ΠΑΣΟΚ μας λέει “σας μισούμε”, πώς θα κάνουμε αύριο κυβέρνηση συνεργασίας;»

«Κόκκινο» Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη για μετεκλογική συνεργασία – «Ανέκδοτο ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε συνεννόηση» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
αγρότες
Χωρίς κατηγορία

Αγρότες από τη Θεσσαλία απέκλεισαν τον Ε-65: «Φτάνει πια η κοροϊδία, έχουμε φτάσει στο αμήν»

merz
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία ζει πάνω από τα όριά της – Με εκβιασμούς ο Μερτς προετοιμάζει τους πολίτες για «εκτεταμένες» μεταρρυθμίσεις

trump_windsor_1809_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το επίσημο δείπνο στο Windsor: Τι περιλάμβανε το μενού και ποιοι ήταν καλεσμένοι στην Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου (photos)

zelenskyy-765
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άγιος… Ζελένσκι με φωτοστέφανο και λευκά φτερά – Η πρόκληση ουκρανικού περιοδικού και η οργή της Μόσχας

starmer-tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλοφρονήσεις Στάρμερ σε Τραμπ: «Είστε ανάμεσα σε φίλους» – «Πέρασα φανταστικά» απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 17:34
αγρότες
Χωρίς κατηγορία

Αγρότες από τη Θεσσαλία απέκλεισαν τον Ε-65: «Φτάνει πια η κοροϊδία, έχουμε φτάσει στο αμήν»

merz
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία ζει πάνω από τα όριά της – Με εκβιασμούς ο Μερτς προετοιμάζει τους πολίτες για «εκτεταμένες» μεταρρυθμίσεις

trump_windsor_1809_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το επίσημο δείπνο στο Windsor: Τι περιλάμβανε το μενού και ποιοι ήταν καλεσμένοι στην Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου (photos)

1 / 3