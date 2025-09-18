Μητσοτάκης από Λήμνο: Θέλουμε οι ακρίτες μας στο Αιγαίο να αισθάνονται ασφαλείς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι τη Μύρινα της Λήμνου όπου προήδρευσε σε σύσκεψη με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων της Λήμνου και του Αη Στράτη.

Κατά την έναρξη της σύσκεψης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Έρχομαι σήμερα να σας επισκεφτώ στη συνέχεια κάποιων σημαντικών εξαγγελιών που κάναμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που προφανώς αφορούν και το νησί σας. Το ζήτημα του ΦΠΑ και της αδικίας που υπήρχε μεταξύ Λήμνου, Άη Στράτη και της Λέσβου αντιμετωπίζεται πια δραστικά, με την εξίσωση των χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ για όλα τα νησιά του Βόρειου και του Νοτίου Αιγαίου με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους» ανέφεε.

«Και βέβαια, θεωρώ σημαντική και την πρωτοβουλία την οποία αναλάβαμε, που αφορά όλη την επικράτεια, να μηδενίσουμε εντός διετίας τον ΕΝΦΙΑ για όλους τους οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, κάτι που αφορά όλο το νησί της Λήμνου -με εξαίρεση τη Μύρινα- και όλο τον Άη Στράτη.

Όμως, προφανώς, η στήριξή μας δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο σε μια σειρά από οριζόντια μέτρα. Κάθε φορά που ερχόμαστε με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό, θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου».

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης πως η Λήμνος και ο Άη Στράτης μπορούν να μπορέσουν να προσελκύσουν ποιοτικό τουρισμό, «αλλά νομίζω ότι το “παιχνίδι” θα κριθεί ακριβώς σε έναν τουρισμό με κανόνες, έτσι ώστε το νησί να μην χάσει αυτό τον πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα του».

Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο αίτημα για κτηνίατρο στο νησί όπου αποκάλυψε ότι θα γίνει σύντομα αυτό, καθώς θα γίνει άμεσα η προκήρυξη για τη θέση.

«Πρώτα και πάνω απ’ όλα θέλουμε οι ακρίτες μας στο βορειοανατολικό Αιγαίο να αισθάνονται ασφαλείς. Έχουν κάθε λόγο να το αισθάνονται αυτό. Μια Ελλάδα η οποία είναι ισχυρή, προβάλλει τα δίκαιά της με αυτοπεποίθηση, ενισχύει διαρκώς τις Ένοπλες Δυνάμεις της, οι οποίες είναι ταυτισμένες και με την περιοχή αυτή. Οπότε, σε αυτό το μήκος κύματος θα συνεχίσουμε και προσβλέπω στο να συζητήσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα θέματα τα οποία έχουμε στην ατζέντα μας» είπε καταλήγοντας ο πρωθυπουργός που νωρίτερα, επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου, ενώ ακολούθησε μία βόλτα στην αγορά της Μύρινας όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επιχειρηματίες και κατοίκους, ενώ επισκέφθηκε και τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων της Λήμνου «Ο Καλός Σαμαρείτης».

