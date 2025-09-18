«Κόκκινο» Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη για μετεκλογική συνεργασία – «Ανέκδοτο ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε συνεννόηση» (video)

Με τη φράση «η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα», ως απάντηση στη γνωστή ρητορική της κυβέρνησης και ταυτόχρονα με τον χαρακτηρισμό «ανέκδοτο» για τα όσα ακούγονται πως το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό για μετεκλογική συνεννόηση με τη ΝΔ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκλεισε δυνατά την πόρτα στα σενάρια των τελευταίων ημερών, περί «διαθεσιμότητας» του Κινήματος σε συγκυβέρνηση, εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία.

Μιλώντας στον Real Fm και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κ. Ανδρουλάκης κλήθηκε να ξεκαθαρίσει την τοποθέτησή του στη ΔΕΘ, που κατά ορισμένους άφηνε ένα παράθυρο ανοιχτό για συζητήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ.

«Δεν υπάρχει σενάριο να επιτρέψουμε συνεχιστεί η σημερινή πολιτική που είναι χάδι στους ολιγάρχες, χάδι στα συμφέροντα, ενώ η μεσαία τάξη και οι πιο αδύναμοι Έλληνες βλέπουν τη ζωή τους να χειροτερεύει» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, διαμηνύοντας ότι «ο λαός θέλει πρωθυπουργό που να μην είναι φορτωμένος συνεχώς με ανθρώπους του στενού περιβάλλοντός του εμπλεκόμενους σε σκάνδαλα, τέρμα με τη διαφθορά και την ατιμωρησία».

Και σημείωσε: «Τελικός κριτής των σεναρίων είναι ο λαός. Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε μία απ’ τα ίδια. Αν βγάλει το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε μία πολιτική αλλαγή. Πιστεύω ότι ο κόσμος επιλέγει την πολιτική αλλαγή από τη στασιμότητα, που υπονομεύει την καθημερινότητά του».

Όσο για τις συνεργασίες και προς τα πού θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ, είπε ότι «έχουμε το πρόγραμμά μας και με βάση αυτό θα συζητήσουμε, είναι το ευαγγέλιό μας».

«Δεν πήγαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να μοιράσουμε πλεονάσματα. Τα μέτρα που εξαγγείλαμε κοστολογούνται στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ», είπε επίσης, για να επαναλάβει κάποιες εμβληματικές προτάσεις του όπως η επαναφορά του 13ου μισθού στον δημόσιο τομέα.

Για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ ήταν δηκτικός: «Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ! Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πρωταγωνιστής στο παρασκήνιο, σε υπόγειες διαδρομές και deal, όπως ευθαρσώς είπε χθες ο κ. Λοβέρδος, “κάναμε deal”. Για μένα η πολιτική δεν είναι deal αλλά είναι η υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Είναι προσφορά. Και θέλω να σας πω ότι αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζουν τον Πρωθυπουργό. Διότι άλλο είναι να συμφωνείς πολιτικά με κάποιους ανθρώπους και άλλο είναι συνεχώς να κάνεις διαπραγματεύσεις παρασκηνίου».

Πάντως, απέφυγε να σχολιάσει τα σενάρια περί επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα.

