Μητσοτάκης από Λήμνο: Έμφαση στη μείωση του ΦΠΑ και στον μηδενικό ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς

Ο μειωμένος ΦΠΑ για τα νησιά και ο μηδενισμός του ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων που έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το χωριό Ατσική της Λήμνου, όπου πραματοποιεί περιοδεία.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι «νομίζω ότι διορθώσαμε μία μεγάλη αδικία όσον αφορά και το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, με την εξίσωση της μείωσης ΦΠΑ πια για όλα τα νησιά με κατοίκους κάτω των 20.000, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι και η Λήμνος και ο Άγιος Ευστράτιος μπαίνουν στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ (σ.σ. κατά 30%)».

Προσέθεσε δε ότι «αναλάβαμε, πιστεύω, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τους μικρότερους οικισμούς μας, κάτω των 1.500 ατόμων, να μηδενίσουμε τον ΕΝΦΙΑ σε ορίζοντα διετίας, κάτι το οποίο αφορά όλους τους οικισμούς και τα χωριά του νησιού, συμπεριλαμβανομένης και της Ατσικής, πλην της Μύρινας. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο οι πολίτες θα το δουν και θα το εκτιμήσουν εντός της επόμενης διετίας».

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στον πρωτογενή τομέα και στη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων, καθώς, όπως είπε, «είστε ένα νησί με δυναμικό πρωτογενή τομέα, δυναμική νοοτροπία. Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες με πληρωμές, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τις διευθετήσουμε άμεσα, εντός του επόμενου μήνα, για λόγους τους οποίους νομίζω ότι είναι γνωστοί σε όλους σας».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λήμνου «Η Ένωση» και ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Δημήτρη Μαρινάκη στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τη διοίκηση και το προσωπικό για τη λειτουργία του συνεταιρισμού.

