Εγκρίθηκε η 4η φρεγάτα από το ΚΥΣΕΑ

Στο ΚΥΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του πρωθυπουργού εγκρίθηκε μετά από εισήγηση του υπουργού άμυνας Νίκου Δένδια η αγορά μιας τέταρτης φρεγάτας τύπου FDI.

Ο υπουργός Αμυνας παρουσίασε τις τεχνικές δυνατότητες της τέταρτης φρεγάτας τις οποίες όλα τα μέλη του ΚΥΣΕΑ δέχτηκαν ότι είναι εντυπωσιακές και είπε μεταξύ άλλων ότι ο “Θεμιστοκλής” δεν είναι απλώς μια τέταρτη φρεγάτα είναι μια φρεγάτα Belharra Standard 2++ με ξεχωριστές και τελευταίας τεχνολογίας δυνατότητες που σταδιακά θα αποκτήσουν και οι άλλες τρεις φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού.

Η αγορά της τέταρτης FDI προϋποθέτει και την έγκριση από την ολομέλεια της Βουλής. Η προεργασία της σύμβασης και των επιμέρους λεπτομερειών της έχει ήδη ολοκληρωθεί από τους επιτελείς του Πολεμικού Ναυτικού.

Όλα αυτά, λίγους μήνες πριν από την παράδοση της πρώτης φρεγάτας FDI («Κίμων»), η οποία αναμένεται να παραληφθεί από το Π.Ν. και επισήμως πριν από το τέλος του χρόνου – με καθυστέρηση κάποιων μηνών.

Ναι στη νέα δομή και το κλείσιμο στρατοπέδων

Εγκρίθηκε επίσης, η επόμενη φάση της νέας δομής δυνάμεων, βάσει της οποίας σχεδιάστηκε εκ νέου το συνολικό δόγμα λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Ουσιαστικά, η νέα δομή δυνάμεων, στην οποία περιλαμβάνονται –μεταξύ άλλων– η κατάργηση της 1ης Στρατιάς και η αναδιοργάνωση σε βιώσιμες στρατιωτικές διοικήσεις, σχεδιάστηκε με τρόπο που να μπορεί εν συνεχεία να υποστηρίξει όλες τις αποφάσεις για τα βασικά εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη νέα δομή δυνάμεων έχει αποφασιστεί να κλείσουν στρατόπεδα ανά την επικράτεια. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να προχωρήσουν και κάποιες ακόμη νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πλέον κρίσιμη εκείνη που αφορά τη μεταρρύθμιση της εφεδρείας και ήδη έχει παρουσιαστεί στα βασικά σημεία της.

