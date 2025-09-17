Ζωή Κωνσταντοπούλου για κόμμα Αλέξη Τσίπρα: «Βαριέμαι…»

Με απαξιωτικό τρόπο σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπουλου, τις πληροφορίες περί ίδρυσης νέου κόμματος απο τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραποιλιτικά 90.1 FM και ερωτηθείσα σχετικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε μονολεκτικά: «Βαριέμαι…».

Ωστόσο δεν φάνηκε να… βαριέται όλταν ρωτήθηκε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τον Γιώργο Μυλωνάκη και τις κατηγορίες για παρακολουθήσεις «γαλάζιων» βουλευτών, είπε ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ καλούσε βουλευτές στο Μαξίμου τον Ιούνιου του 2024 για τον ανασχηματισμό, και έκανε διευθετήσεις με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επομένως, γνώριζαν στο Μαξίμου τις έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελέως, πολύ πριν γίνουν γνωστές λεπτομέρειες.

Όταν κανείς δεν γνώριζε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μυλωνάκης γνώριζε και το περιεχόμενο των συνομιλιών βουλευτών της ΝΔ που εμπλέκονται στην υπόθεση και την άρση των συνομιλιών τους.

«Γνώριζε ποιους και γιατί παρακολουθούσε η ευρωπαϊκή εισαγγελία, και μάλιστα ειδοποιούσε τους εμπλεκόμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου, εκλήθη ο κ. Μυλωνάκης στη Βουλή να απαντήσει γι’ αυτό το θέμα, αλλά έστριψε διά της αναρμοδιότητας, γιατί αιφνιδιάστηκε.

Είναι, δηλαδή, σαν να παραδέχτηκε τις δημόσιες αποκαλύψεις.

Προκύπτει ότι παρακολουθούνταν μέχρι και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, όπως σημείωσε η κ. Κωνσταντοπούλου, υπογραμμίζοντας πως στην υπόθεση ενεπλάκησαν μέχρι και κακοποιά στοιχεία.

Ακόμα, επανέλαβε την αναφορά Βορίδη και Φλωρίδη στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, στο πλαίσιο της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι διατυπώσεις Βορίδη και Μυλωνάκη είναι πολύ προσεκτικές, ούτε διαψεύδουν, ούτε επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες, απλά υπεκφεύγουν, υπογράμμισε στη συνέχεια η κ. Κωνσταντοπούλου.

Αύριο συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπενθύμισε, σημειώνοντας πως δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση να κάνει τα γνωστά της κόλπα.

Για την υπόθεση των Τεμπών, είπε πως η κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα για να καλύψει Τριαντόπουλο και Καραμανλή.

Είμαι και θα είμαι πάντα στο πλευρό όλων των οικογενειών, τόνισε.

Για τις φήμες περί δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, είπε:

«Η Μαρία Καρυστιανού δίνει έναν ιερό αγώνα και έχει καταφέρει να κινητοποιήσει πολύ κόσμο, αλλά και να τιμήσει το παιδί της με τον πιο αξιοθαύμαστο τρόπο.

Είμαι δίπλα της, όπως και σε όλους τους γονείς. Είναι δικαίωμα κάθε πολίτη να κάνει κόμμα. Η Μαρία Καρυστιανού έχει απαντήσει τόσες φορές αρνητικά, πρέπει να είναι σεβαστός ο αγώνας της και να μην στοχοποιείται».

Όσον αφορά την Πλεύση Ελευθερίας, σημείωσε πως έχει καταγραφει στις συνειδήσεις των πολιτών ως η πραγματική και μοναδική αντιπολίτευση της Βουλής. Πρόσθεσε πως δεν πρόκειται να μας φιμώσουν ό,τι κι αν γίνει.

«Εμείς βλέπουμε μια στέρεη και αυξανόμενη εμπιστοσύνη του κόσμου προς την Πλεύση Ελευθερίας», εξήγησε.

