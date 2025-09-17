Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν «κοιμίζει» τη ΝΔ: Ενεργό το «αντάρτικο» βουλευτών – Βρεττός και Φαήλος Κρανιδώτης οι νέες προσχωρήσεις

Πολλά από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όπως οι αυξήσεις στους ένστολους και η μείωση της φορολογίας στους τρίτεκνους και πολύτεκνους ήταν μέτρα που κατά καιρούς είχαν προτείνει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είτε με ερωτήσεις τους είτε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Γι’ αυτό και αρκετοί βουλευτές μετά τις ανακοινώσεις αισθάνθηκαν ικανοποίηση ότι ο πρωθυπουργός άκουσε τις προτάσεις τους και τα αιτήματα τους.

Φαίνεται όμως ότι αυτό άνοιξε την όρεξη και σε άλλους γαλάζιους βουλευτές να επανέλθουν στην τακτική των ερωτήσεων προς τους υπουργούς προκειμένου να διευθετηθούν θέματα κατά κύριο λόγο οικονομικής φύσεως για τα οποία θεωρούν ότι η κυβερνητική πολιτική μέχρι τώρα δεν έχει διορθώσει αδικίες που συντελούνται.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καρασμάνης μαζί με επτά συναδέλφους του πήραν την πρωτοβουλία να καταθέσουν, χθες το βράδυ, ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως με την οποία ζητούν την άμεση αποκατάσταση των αδικιών που υφίστανται οι χήρες και οι χήροι συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ, των οποίων ο θάνατος επήλθε πριν από τις 13/5/2016 (Νόμο Κατρούγκαλου).

Είναι η πρώτη ερώτηση γαλάζιων βουλευτών που απευθύνεται σε υπουργό μετά από μια μακρά περίοδο εσωκομματικής ηρεμίας και αφού είχαν προηγηθεί η ερώτηση των 11 βουλευτών προς τον τότε υπουργό Οικονομίας Κωστή Χατζηδάκη για το θέμα των κόκκινων δανείων, και των 8 βουλευτών προς την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως για την απαλλαγή των συνταξιούχων από την φαρμακευτική δαπάνη.

Αυτές οι ερωτήσεις είχαν χαρακτηριστεί τότε από πολλούς ως εσωκομματικό αντάρτικο.

Το pontiki.gr μίλησε με βουλευτές που προσυπογράφουν τη σημερινή ερώτηση οι οποίοι ανέφεραν ότι η κίνηση δεν έχει την μορφή εσωκομματικής αντιπολίτευσης αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά και υποβοηθητικά προς το έργο των υπουργών και της κυβέρνησης προκειμένου να εντοπίζονται λάθος πολιτικές και αβλεψίες, και να διορθώνονται.

Μάλιστα προσέθεταν ότι το ρόλο αυτό του βουλευτή τον έχει αναγνωρίσει και ο πρωθυπουργός και έχει παροτρύνει βουλευτές με τέτοιες ερωτήσεις που βοηθούν το έργο της κυβέρνησης.

Δια βοής ο Χαρακόπουλος

Ο κύριος Μητσοτάκης άλλωστε θα βρεθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την Παρασκευή, όπου θα γίνει η εκλογή διά βοής του Μάξιμου Χαρακόπουλου, στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και εκεί θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει στους βουλευτές, να δώσει κατευθύνσεις, αλλά και τον τόνο της νέας κοινοβουλευτικής χρονιάς.

Η υποψηφιότητα Χαρακόπουλου έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους περισσότερους βουλευτές και κατά συνέπεια την Παρασκευή δεν θα υπάρχουν γκρίνιες, παράπονα ή άλλες υποψηφιότητες.

Άλλωστε την υποψηφιότητα Χαρακόπουλου είχε προτείνει στον πρωθυπουργό ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ο οποίος είχε συνομιλήσει με αρκετούς βουλευτές, και είχε διαγνώσει το θετικό κλίμα που υπήρχε για το πρόσωπο του.

Η επιλογή Χαρακόπουλου είναι και ένα άνοιγμα στους καραμανλικούς βουλευτές, στους οποίους ανήκει ο κ. Χαρακόπουλος, αλλά και σε εκείνους τους βουλευτές που κατά καιρούς έχουν κάνει παρεμβάσεις ασκώντας κριτική σε τομείς της κυβερνητικής πολιτικής κάτι που στο παρελθόν είχε κάνει και ο βουλευτής Λάρισας.

Βρεττός και Κρανιδιώτης οι νέες μεταγραφές

Και μπορεί για το Μάξιμο Χαρακόπουλο να μην υπάρχει καμία γκρίνια ωστόσο η ανακοίνωση της ένταξης του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία επανέφερε τη μουρμούρα στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα για την ανάγκη διεύρυνσης όχι μόνο προς το κέντρο αλλά και προς τα δεξιά από τη στιγμή που εκεί αιμορραγεί η Νέα Δημοκρατία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν ονόματα που θα συμβολίζουν και αυτή την διεύθυνση προς τα δεξιά.

Ένα απ’ αυτά τα ονόματα που ακούγεται είναι του Φαήλου Κρανιδιώτη, ο οποίος στις τελευταίες εκλογές αν και δεν ήταν ενταγμένος στη Νέα Δημοκρατία, στήριξε με αναρτήσεις την επανεκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία, ενώ ακούγεται ακόμη και το όνομα του Νίκου Βρεττού, βουλευτή ακόμα της Νίκης, ο οποίος προχθές ψήφισε το προεδρείο της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

