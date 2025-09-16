Δημιουργείται Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών – Στόχος επενδύσεις 1 δισ. στην οικονομία της χώρας

Την ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF) ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Athens International Investor Summit (AIIS) με θέμα “Investing in Innovation and Infrastructure as Drivers of Growth”.

Το νέο ταμείο ξεκινά με αρχικό κεφάλαιο €303 εκατ., ενώ η πρώτη επένδυση θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Στόχος είναι, τα επόμενα χρόνια, να προσελκύσει επενδύσεις ύψους €1 δισ. στην ελληνική οικονομία.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν κορυφαίοι διεθνείς επενδυτές, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και κορυφαία στελέχη της αγοράς – μεταξύ αυτών περισσότεροι από 40 παγκόσμιοι οργανισμοί που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία άνω των 20 τρισ. δολαρίων. Στη Σύνοδο συζητήθηκαν οι θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας, ως προορισμός χαμηλού ρίσκου και υψηλών αποδόσεων για θεσμικά κεφάλαια, χάρη στη συνετή δημοσιονομική πολιτική, τη μεταρρυθμιστική δυναμική και το σαφές στρατηγικό όραμα της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι τα τελευταία έτη η χώρα έχει γυρίσει σελίδα, καταγράφοντας σταθερά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: “Πιστεύω ότι υπάρχει μία γενική κατανόηση ότι αυτή η αλλαγή σελίδας στην Ελλάδα ήρθε για να μείνει. Η δουλειά μου είναι να διασφαλίσω ότι οι αλλαγές που έχουμε υλοποιήσει είναι μη αναστρέψιμες. Αυτή είναι η δέσμευσή μου προς την επενδυτική κοινότητα. Αναπτυσσόμαστε με πολύ υψηλότερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ ταυτόχρονα μειώνουμε τους φόρους, εστιάζουμε στις ιδιωτικές επενδύσεις, προωθούμε την επιχειρηματικότητα και βελτιώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον”.

“Τα πετύχαμε όλα αυτά σε ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας. Έχουμε μια κυβέρνηση που διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία. Το 2023 οι πολίτες μας αντάμειψαν δίνοντάς μας μία νέα εντολή. Αυτό μας ξεχωρίζει, πιστεύω, από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διότι η πολιτική των συνασπισμών μπορεί να είναι πολύ περίπλοκη”, συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

“Θεωρώ ότι η μεγάλη πρόκληση, από πολιτική άποψη, είναι να συνδέσουμε τη μακροοικονομική κατάσταση με την καθημερινότητα της ζωής και της εργασίας, σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος ζωής έχει γίνει ένα μεγάλο πρόβλημα”, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στη σημασία της αξιόπιστης και κοστολογημένης δημοσιονομικής πολιτικής, ο Πρωθυπουργός επισήμανε: “Η θεμελιώδης αρχή της προσέγγισής μας πάντοτε ήταν να μην αμφισβητηθεί η επιδίωξη της δημοσιονομικής και μακροοικονομικής σταθερότητας. Η κρίση του 2009-2010 ήταν συνέπεια του εκτροχιασμού στις δαπάνες και του ότι δεν επικεντρωθήκαμε στην εκ βάθρων αναδιάρθρωση της οικονομίας μας. Δεν πρόκειται να επαναλάβουμε το ίδιο λάθος, ποτέ. Για τον λόγο αυτό, η δέσμευσή μας να παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και, όποτε είναι δυνατόν, δημοσιονομικά πλεονάσματα, δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί”.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα οφέλη από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής επιστρέφονται στους πολίτες μέσω της συστηματικής μείωσης των φόρων, με έμφαση στα μεσαία εισοδήματα, στους νέους και στις οικογένειες με παιδιά.

“Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συνέβαλε στον κρατικό προϋπολογισμό ήταν η ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Αυτό έφερε στα δημόσια ταμεία πολλά χρήματα, τα οποία τώρα πρέπει να επιστρέψουμε στους πολίτες. Έτσι, μειώσαμε τους φόρους για τη μεσαία τάξη. Μειώσαμε τους φόρους για τις οικογένειες με παιδιά. Μηδενίσαμε τον φόρο εισοδήματος για όσους είναι κάτω των 25 ετών. Θέλω να ενθαρρύνω τους νέους να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό, δεν θέλω να περιμένουν χρόνια. Σέβομαι τα νεαρά παιδιά που πηγαίνουν σε τεχνική σχολή και εισέρχονται στην αγορά εργασίας στην ηλικία των 20 ετών. Θέλω να ξέρουν ότι τους σκεφτόμαστε”, είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τη συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας, με δεδομένο το σημερινό γεωπολιτικό τοπίο, ο πρωθυπουργός δήλωσε: “Θα χρειαστεί να κινητοποιήσουμε όχι μόνο ιδιωτικά, αλλά και δημόσια κεφάλαια. Θα χρειαστεί να κινητοποιήσουμε ευρωπαϊκούς δημόσιους πόρους για την άμυνα. Έχω υπάρξει ξεκάθαρος σε αυτό το ζήτημα, έχω μιλήσει σε πολλές περιπτώσεις γι’ αυτό. Η πρόσφατη εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο έφερε στο προσκήνιο κάτι που ήδη γνωρίζουμε ότι συνιστά μεγάλο πρόβλημα και αφορά στα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και αεράμυνας στην Ευρώπη. Επομένως, η πρότασή μου είναι πολύ σαφής: ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο για κάτι που θεωρώ πανευρωπαϊκό αγαθό. Και η άμυνα είναι το υπέρτατο δημόσιο ευρωπαϊκό αγαθό.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στις εθνικές μας προτεραιότητες να αποτελέσουν εμπόδιο στην αντιμετώπιση μίας ουσιαστικά υπαρξιακής απειλής για την Ευρώπη. Μπορεί να συμβεί αυτό; Η απάντηση είναι ότι βλέπω πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Ορισμένες από τις παραδοσιακά “φειδωλές” χώρες, όπως η Δανία και η Φινλανδία, είναι πολύ πιο ανοιχτές στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού για την άμυνα”

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε, μεταξύ άλλων, και στο ζήτημα της πράσινης μετάβασης και της ενέργειας. “Η Ελλάδα έχει σημειώσει εξαιρετική επιτυχία στην προσθήκη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο ηλιακής όσο και αιολικής, στο ενεργειακό μας μείγμα. Παράγουμε περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής μας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ειδικά την άνοιξη ή το φθινόπωρο έχουμε τη δυνατότητα όλη η ηλεκτροπαραγωγή μας να γίνεται επί ώρες από ανανεώσιμες πηγές. Για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι, παρατηρήσαμε επίσης μεγαλύτερη σύγκλιση των τιμών μεταξύ της Δυτικής, της Κεντρικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης”, τόνισε ο Πρωθυπουργός.

“Χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνδέσεις. Έχουμε γίνει καθαροί εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Αλλά, ασφαλώς, θα χρειαστούμε επιπλέον επενδύσεις σε βασικό φορτίο -στην περίπτωση της Ελλάδας μιλάμε για φυσικό αέριο- και βέβαια επενδύσεις για την αποθήκευση. Αυτό είναι το σχέδιό ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουμε να προχωρήσουμε στην πράσινη μετάβαση με ρεαλιστικό τρόπο, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ότι για εμάς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνιστούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα”, προσέθεσε.

Στη συζήτηση συμμετείχαν, επίσης, ο Adebayo Ogunlesi, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Global Infrastructure Partners (μέλος του ομίλου BlackRock), καθώς και ο Philipp Hildebrand, Αντιπρόεδρος της BlackRock.

Ο κ. Hildebrand δήλωσε: “Ο οικονομικός μετασχηματισμός της Ελλάδας αποτελεί απόδειξη συνέπειας και αποφασιστικότητας της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού. Καθώς οι ανάγκες για υποδομές αυξάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι απαραίτητη. Όχι μόνο για να καλυφθούν οι σημερινές απαιτήσεις, αλλά και για να διαμορφωθεί ένα ανθεκτικό και ανταγωνιστικό μέλλον. Πρόκειται για μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ δημόσιων θεσμών και ιδιωτικών επενδυτών. Η BlackRock είναι περήφανη που συμβάλλει σε αυτή την πρόοδο, συνεργαζόμενη με κυβερνήσεις, για την επίτευξη μακροχρόνιων θετικών αποτελεσμάτων”.

Μετά από χρόνια δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, καταγράφει ένα από τα υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δανείζεται με επιτόκια χαμηλότερα από εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2025 προβλέπεται στο 2,3%, έναντι 0,8% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη.

To Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών

Το HIIF αποτελεί επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου (Growthfund), του Εθνικού Ταμείου της Ελλάδας, που δημιουργήθηκε για να προσελκύσει επενδύσεις σε δυναμικούς τομείς της Νέας Οικονομίας, όπως την ενέργεια, την αγροτεχνολογία, την κυκλική και Γαλάζια οικονομία και τις ψηφιακές υποδομές. Με πειθαρχημένη επενδυτική στρατηγική και ανεξάρτητη διακυβέρνηση, το HIIF επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων με κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Την προετοιμασία και υλοποίηση του HIIF υποστήριξε η BlackRock Financial Markets Advisory.

Η Σύνοδος άνοιξε με μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος τόνισε: “Η Ελλάδα δεν είναι απλώς άλλη μία χώρα της Ευρωζώνης. Μετά από ένα κύμα μεταρρυθμίσεων, είναι μια χώρα που ενσαρκώνει όλες τις θεσμικές αρετές μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι’ αυτό μπορούμε τώρα να πραγματοποιήσουμε τις επενδύσεις και να τις κάνουμε να πετύχουν. Πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια ώριμη χώρα της Ευρωζώνης, μπορεί επίσης να προσφέρει στους διεθνείς επενδυτές μοναδικές ευκαιρίες, καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, συνδυάζοντας τον εκσυγχρονισμό με ορισμένες γεωγραφικές αρετές”.

Το HIIF σηματοδοτεί, επίσης, την εξέλιξη του Υπερταμείου σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (Sovereign Wealth Fund – SWF). Παράλληλα με τα υφιστάμενα εργαλεία, όπως το Ταμείο PHAISTOS, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και το PHAROS AI Factory, το Υπερταμείο συμβάλλει στην υλοποίηση έργων υποδομών εθνικής σημασίας, όπως οδικά δίκτυα, λιμενικές υποδομές, αεροδρόμια και κέντρα logistics, μέσω των θυγατρικών και συμμετοχών του. Λειτουργεί, επίσης, ως θεσμικός εταίρος για διεθνείς επενδυτές που αναζητούν σταθερές και μακροπρόθεσμες ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε:

“Με το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), το Υπερταμείο ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο του ως αξιόπιστος εταίρος για διεθνείς επενδυτές. Το νέο Ταμείο ξεκινά με αρχικό κεφάλαιο €303 εκατ., ενώ η πρώτη επένδυση θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Στόχος μας είναι, τα επόμενα χρόνια, να προσελκύσουμε επενδύσεις ύψους €1 δισ. στην ελληνική οικονομία, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία”.

Κατά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος κλείνει τις εργασίες της Συνόδου, η διασφάλιση ενός διαφανούς και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, αποτελεί μακροπρόθεσμη δέσμευση της κυβέρνησης.

Στη Σύνοδο, συμμετείχε και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος αναφέρθηκε στις μακροοικονομικές προοπτικές και το επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης:

Εκδήλωση REBRAIN GREECE 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη – Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ενδιαφερομένων

Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για υποβολές αιτήσεων για λίγες ημέρες

Οι… έξω πάνε καλά: Η Golden Visa απογειώνεται, οι Έλληνες δεν βρίσκουν στέγη