Οι… έξω πάνε καλά: Η Golden Visa απογειώνεται, οι Έλληνες δεν βρίσκουν στέγη

Η ζήτηση για άδειες διαμονής μέσω του ελληνικού προγράμματος «Χρυσή Βίζα» καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, επιβεβαιώνοντας τη θέση της χώρας ως κορυφαίο προορισμό για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη και ασφαλείς επενδύσεις σε ακίνητα υψηλής αξίας. Παρά τις επανειλημμένες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου, οι ξένοι επενδυτές συνεχίζουν να επενδύουν αμείωτα, ενώ οι ελληνικές αρχές εμφανίζονται να προτιμούν την εισροή κεφαλαίων από το να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των ντόπιων για προσιτή κατοικία.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2025 εκδόθηκαν συνολικά 17.254 άδειες παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, καταγράφοντας αύξηση 31,4% σε σχέση με την αρχή του έτους. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προέρχεται από την Τουρκία, την Κίνα και το Ισραήλ, χώρες που παραδοσιακά έχουν έντονη παρουσία στην ελληνική αγορά. Μόνο τον Ιούλιο εκδόθηκαν 932 νέες άδειες, σημειώνοντας μηνιαία αύξηση 5,7% σε σχέση με τον Ιούνιο, επίδοση που αποτελεί την ισχυρότερη των τελευταίων 12 μηνών και ενισχύει την ανοδική τάση που παρατηρείται σταθερά από το φθινόπωρο του 2024.

Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται μεταξύ των Τούρκων πολιτών (+80%), ενώ ακολουθούν οι Ισραηλινοί (+42,1%), οι Κινέζοι (+27,8%), οι Αμερικανοί (+27,3%) και οι Βρετανοί (+25%). Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο κεφαλαίων και ως πύλη εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά, με την επενδυτική λογική να υπερισχύει της κοινωνικής διάστασης της στέγασης.

Η σύμβουλος της Astons, Suzanna Uzakova, σημειώνει ότι οι επενδυτές αυτοί είναι κυρίως εύποροι, με τη δραστηριότητά τους να επικεντρώνεται κυρίως σε ακίνητα υψηλής αξίας και περιορισμένη παρουσία σε έργα που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα ή τη στέγαση των κατοίκων. Το πρόγραμμα παραμένει από τα πιο προσιτά στην Ευρώπη, με το ελάχιστο όριο επένδυσης στα 250.000 ευρώ, ενώ προσφέρει και σημαντικά φορολογικά κίνητρα, όπως σταθερό συντελεστή 7% για συντάξεις ή κατ’ αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ για εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης, ενισχύοντας την οικονομική ελκυστικότητα για εύπορους αλλοδαπούς.

Παράλληλα, η Golden Visa ενισχύει την ανοδική δυναμική της ελληνικής αγοράς ακινήτων, προσελκύοντας κεφάλαια τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές. Ωστόσο, η ίδια αυτή τάση έχει και σοβαρές παρενέργειες για τους ντόπιους: οι τιμές των ακινήτων στις μεγάλες πόλεις και τα νησιά εκτοξεύονται, η προσβασιμότητα στην αγορά κατοικίας περιορίζεται δραστικά, και η κοινωνική πίεση για προσιτή στέγαση αυξάνεται διαρκώς. Η Ελλάδα φαίνεται να γιορτάζει τις «ημέρες δόξας» της Golden Visa, ενώ οι κάτοικοί της αντιμετωπίζουν μια πραγματικότητα έντονης ανισότητας και περιορισμένων επιλογών στέγασης.

Η αντίφαση είναι προφανής: ενώ η χώρα προσελκύει επενδυτές που ενισχύουν το χρηματοοικονομικό της προφίλ και φέρνουν φορολογικά έσοδα, η κοινωνική διάσταση της στέγασης παραμένει σε δεύτερη μοίρα. Η ανοδική ζήτηση για «χρυσές βίζες» ενισχύει τις τιμές και περιορίζει την προσφορά κατοικιών για τους Έλληνες πολίτες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα φαινόμενο αποκλεισμού της τοπικής κοινωνίας από βασικές ανάγκες στέγασης.

Σε μια περίοδο όπου οι ελληνικές πόλεις αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρό έλλειμμα κατοικιών, η Golden Visa συνεχίζει να λειτουργεί ως επενδυτικό μαγνήτη, αλλά η κοινωνική ανισότητα βαθαίνει. Η επένδυση ξένων κεφαλαίων εξυπηρετεί οικονομικούς στόχους, αλλά οι συνέπειες για την τοπική κοινωνία είναι εμφανείς και δύσκολα αντιμετωπίσιμες, καθιστώντας το πρόγραμμα ταυτόχρονα ευκαιρία και πρόκληση για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

