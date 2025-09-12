METLEN: Αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις για τα μελλοντικά αποτελέσματα η Alpha Finance

Ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, με την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025 εγκαινίασε η METLEN μέσω επιτυχούς δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών, και τη διπλή εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επισημαίνει η Alpha Finance.

Η επικείμενη ένταξή της στον δείκτη FTSE-100 αποτελεί καθοριστική αναγνώριση του πολυετούς μετασχηματισμού της.

Η Alpha αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα οικονομικά αποτελέσματα της METLEN, προβλέποντας πλέον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης EBITDA 17% την περίοδο 2024–2028, με επιμέρους CAGR 8% για τον κλάδο Ενέργειας και 30% για τον κλάδο Μετάλλων, οι οποίοι αναμένεται να συνεισφέρουν περίπου 51% και 42% αντίστοιχα στο EBITDA του Ομίλου. Οι νέες εκτιμήσεις ανεβάζουν το EBITDA για το 2028 στα €2,013 δισ. έναντι προηγούμενης εκτίμησης περίπου €1,4 δισ., στοιχείο που συνάδει με το άνω εύρος των στόχων της διοίκησης, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να φτάσουν περίπου τα €1,14 δισ. έως το 2028.

Η νέα τιμή-στόχος 12μήνου (τέλος 2026) διαμορφώνεται στα €71 ανά μετοχή, στη βάση συνδυασμού αποτίμησης SoTP (€70,00), προεξοφλημένων ταμειακών ροών DCF (€72,60) και στόχων EV/EBITDA για το 2028 (προεξοφλημένων στο 2026) (€70,40), γεγονός που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 42% σε όρους συνολικής απόδοσης. Η Alpha διατηρεί τη σύσταση “Αγορά” για τη μετοχή, εντάσσοντάς τη μεταξύ των κορυφαίων επιλογών της για το έτος.

Η στρατηγική της METLEN εντάσσεται στο νέο μετασχηματιστικό πρόγραμμα “BIG THREE”, το οποίο στοχεύει:

στην ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας ως καθετοποιημένης ενεργειακής και μεταλλουργικής δύναμης,

στην επέκταση σε νέες δραστηριότητες,

και στην επίτευξη λειτουργικών βελτιώσεων και αποδοτικότητας.

Η εισαγωγή στο LSE και η επικείμενη ένταξη στον δείκτη FTSE-100 (22 Σεπτεμβρίου 2025) αναμένεται να εμπεδώσουν περαιτέρω το επενδυτικό αφήγημα της METLEN, ως μιας καθετοποιημένης πράσινης ενεργειακής επιχείρησης του μέλλοντος και κορυφαίου παγκόσμιου παραγωγού κυκλικών/κρίσιμων υλικών.

Οι εκτιμήσεις της Alpha περιλαμβάνουν επενδύσεις ύψους περίπου €1 δισ. την περίοδο 2025–2028 (40% του συνολικού capex), οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κύκλου εργασιών 31% και EBITDA 30%. Το ολοκληρωμένο παραγωγικό σύστημα αλουμινίου προβλέπεται να συνεισφέρει 44% στον κύκλο εργασιών και 51% στο EBITDA έως το 2028, οι κυκλικές πρώτες ύλες 22%/26% και ο τομέας αμυντικού μεταλλουργικού εξοπλισμού 32%/18% αντίστοιχα.

Η δραστηριότητα των Circular Metals θεωρείται ότι μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό μοχλό ανάπτυξης, με τη νέα ιδιόκτητη τεχνολογία να έχει τη δυναμική να ανατρέψει τα δεδομένα του κλάδου όταν εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα και αναγνωριστεί διεθνώς.

Η στρατηγική εστίαση στον καθετοποιημένο ενεργειακό τομέα θα ενισχύσει τη σταθερότητα και προβλεψιμότητα των κερδών, ενώ η κάθετη ολοκλήρωση και οι συνέργειες μεταξύ των τομέων δραστηριότητας προσθέτουν περαιτέρω αξία. Η Alpha εκτιμά ότι, καθώς τα έργα ενεργειακής μετάβασης θα εξελίσσονται στη διάρκεια της δεκαετίας, η συνεισφορά κάθε τομέα στα κέρδη θα είναι ισορροπημένη έως το 2030, ενώ μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού κύκλου στην ενεργειακή μετάβαση, το παγκόσμιο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της METLEN (θερμικά, ΑΠΕ, BESS) θα στραφεί περισσότερο προς τον καθετοποιημένο ενεργειακό τομέα.

Η αποτίμηση της Alpha (ισοβαρής προσέγγιση) αποδίδει εσωτερική αξία €71 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε αποτίμηση περίπου €10,1 δισ., έναντι περίπου €7,6 δισ. σήμερα, γεγονός που συνεπάγεται προοπτική ανόδου 39% (ή 42% σε όρους συνολικής απόδοσης).

Με βάση τις εκτιμήσεις της, η METLEN διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 7,9x για το 2026 και 5,1x για το 2028, ενώ με βάση την τιμή-στόχο, τα πολλαπλάσια διαμορφώνονται σε 10,1x για το 2026 και 6,5x για το 2028. Αυτό καταδεικνύει ότι, μετά την ολοκλήρωση του νέου επενδυτικού της προγράμματος, η METLEN θα διαπραγματεύεται με ελκυστικούς δείκτες, συγκρίσιμους με αυτούς παραδοσιακών μεταλλουργικών εταιρειών, δημιουργώντας σημαντικό περιθώριο επαναξιολόγησης (rerating) της μετοχής.

Bull scenario: σε ευνοϊκό περιβάλλον εμπορευμάτων, με υψηλότερα περιθώρια (spark spreads) και χαμηλότερες τιμές EUR/USD, CO2 και φυσικού αερίου κατά 20%, καθώς και με πρόσθετη ανάπτυξη μοντέλου asset rotation 500MWh, η τιμή-στόχος ανεβαίνει στα €75,60 ανά μετοχή.

Extreme bull scenario: σε ακόμη πιο ευνοϊκές συνθήκες (επιπλέον 20% βελτίωση των παραμέτρων), η τιμή-στόχος ανεβαίνει περαιτέρω στα €82,90 ανά μετοχή.

