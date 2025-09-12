search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 09:11
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 06:41

Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. ξεκαθαρίζει ότι δεν σχετίζεται με διαφημιζόμενο προϊόν λευκού τυριού αγοράς

12.09.2025 06:41
new – ΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΟΝΟ ΚΑΡΔΙΑ

Με επίσημη ανακοίνωση η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το διαφημιζόμενο προϊόν λευκού τυριού που κυκλοφορεί στην αγορά με την επωνυμία «Βίκος». Η εταιρεία τονίζει ότι η συγκεκριμένη διαφήμιση, η οποία περιλαμβάνει τη φράση «Αλλά τώρα που ο Βίκος έβγαλε λευκό τυρί», δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση στους καταναλωτές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το προϊόν ανήκει στο χαρτοφυλάκιό της.

Όπως επισημαίνει η ΒΙΚΟΣ Α.Ε., η εν λόγω μάρκα δεν έχει ιστορικό παραγωγής άλλων προϊόντων, και συνεπώς δεν μπορεί να «βγάζει τώρα» λευκό τυρί, αφού δεν παρήγαγε τίποτα στο παρελθόν. Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην εμφιάλωση φυσικού μεταλλικού νερού και στην παραγωγή αναψυκτικών, φιαλών και πωμάτων, έχοντας καθιερωθεί για την ποιότητα και την καινοτομία της.

Η χρήση του ονόματος της ΒΙΚΟΣ σε προϊόντα που δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητές της και πωλούνται στα ίδια κανάλια λιανικής «παραπλανά τους καταναλωτές, εκμεταλλεύεται αθέμιτα τη φήμη της εταιρείας και δημιουργεί σύγχυση στην αγορά», όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Η εταιρεία ενημερώνει τους καταναλωτές ότι δεν συνδέεται με το συγκεκριμένο τυρί και υπογραμμίζει ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της προκειμένου να προστατεύσει το όνομά της και τη φήμη της στην αγορά.

Διαβάστε επίσης

HELLENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 35 φοιτητές από 5 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια Ελλάδας και εξωτερικού

Στρατηγική εξαγορά στη διοργάνωση εκθέσεων: Η o.mind creatives περνά στην Forum του γερμανικού ομίλου NürnbergMesse

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
electriccar_1209
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιβράδυνση στις παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων τον Αύγουστο

lena-divani-new
LIFESTYLE

Λένα Διβάνη: «Θα έπρεπε να ελέγχονται πρώτα όσοι θέλουν να γίνουν γονείς» (Video)

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 19χρονη που παρασύρθηκε από όχημα ενώ διέσχιζε τον ΒΟΑΚ

SKAI-OPOY-YPARXEI-ELLADA-TSIMITSELIS
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Όπου υπάρχει Ελλάδα»… δεν υπάρχει Ρέβη και Κουρδής

Untitled design (29)
ΥΓΕΙΑ

Πάνω από 111.000 μαθητές χωρίς φαγητό με το πρώτο κουδούνι – SOS από 435 Νηπιαγωγεία για 15.500 παιδάκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic - Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 09:10
electriccar_1209
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιβράδυνση στις παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων τον Αύγουστο

lena-divani-new
LIFESTYLE

Λένα Διβάνη: «Θα έπρεπε να ελέγχονται πρώτα όσοι θέλουν να γίνουν γονείς» (Video)

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 19χρονη που παρασύρθηκε από όχημα ενώ διέσχιζε τον ΒΟΑΚ

1 / 3