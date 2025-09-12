Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. ξεκαθαρίζει ότι δεν σχετίζεται με διαφημιζόμενο προϊόν λευκού τυριού αγοράς

Με επίσημη ανακοίνωση η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το διαφημιζόμενο προϊόν λευκού τυριού που κυκλοφορεί στην αγορά με την επωνυμία «Βίκος». Η εταιρεία τονίζει ότι η συγκεκριμένη διαφήμιση, η οποία περιλαμβάνει τη φράση «Αλλά τώρα που ο Βίκος έβγαλε λευκό τυρί», δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση στους καταναλωτές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το προϊόν ανήκει στο χαρτοφυλάκιό της.

Όπως επισημαίνει η ΒΙΚΟΣ Α.Ε., η εν λόγω μάρκα δεν έχει ιστορικό παραγωγής άλλων προϊόντων, και συνεπώς δεν μπορεί να «βγάζει τώρα» λευκό τυρί, αφού δεν παρήγαγε τίποτα στο παρελθόν. Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην εμφιάλωση φυσικού μεταλλικού νερού και στην παραγωγή αναψυκτικών, φιαλών και πωμάτων, έχοντας καθιερωθεί για την ποιότητα και την καινοτομία της.

Η χρήση του ονόματος της ΒΙΚΟΣ σε προϊόντα που δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητές της και πωλούνται στα ίδια κανάλια λιανικής «παραπλανά τους καταναλωτές, εκμεταλλεύεται αθέμιτα τη φήμη της εταιρείας και δημιουργεί σύγχυση στην αγορά», όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Η εταιρεία ενημερώνει τους καταναλωτές ότι δεν συνδέεται με το συγκεκριμένο τυρί και υπογραμμίζει ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της προκειμένου να προστατεύσει το όνομά της και τη φήμη της στην αγορά.

Διαβάστε επίσης

HELLENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 35 φοιτητές από 5 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια Ελλάδας και εξωτερικού

Στρατηγική εξαγορά στη διοργάνωση εκθέσεων: Η o.mind creatives περνά στην Forum του γερμανικού ομίλου NürnbergMesse

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025