15.09.2025 11:20

Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα το ενδιαφέρον της Chevron

15.09.2025 11:20
papastavrou 765- new

Ως «ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα» χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ΕΡΤnews το ενδιαφέρον της Chevron για τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

«Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση άνω των 300 δισ., δηλαδή μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της χώρας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της δίνει «εύλογη προσδοκία εμπορικής εκμετάλλευσης» του φυσικού πλούτου.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία δεν είναι άμεση: «Αφού ολοκληρωθεί η σύμβαση, θα πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Βουλή.

Θα ακολουθήσουν σεισμικές και γεωφυσικές μελέτες, και στη συνέχεια – εφόσον τα δεδομένα το επιβεβαιώσουν – ερευνητικές και κανονικές γεωτρήσεις».

Όπως είπε, στόχος είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών «μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε το 2025 να προχωρήσουμε γρήγορα». 

Υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «αν επιβεβαιωθούν ότι είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, αυτό πάει τη χώρα μας σε άλλο επίπεδο, οικονομικό. Δίνει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες – αύριο, όχι σε δέκα χρόνια – την προσδοκία ότι το βιοτικό μας επίπεδο θα αλλάξει σημαντικά».

Αναφερόμενος στις εκτιμήσεις για μεγάλα αποθέματα, τόνισε ότι «όλες οι γειτονικές χώρες έχουν εκμεταλλευτεί τον υποθαλάσσιο πλούτο τους» και πρόσθεσε: «Η ώρα της Ελλάδας ήρθε, με κατεύθυνση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Σε ερώτηση για όσους υποστηρίζουν ότι η έλευση της εταιρείας ήταν «νομοτελειακή», απάντησε: «Οι εθνικές επιτυχίες ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. 

Τίποτα δεν μας χαρίζεται, τίποτα δεν έρχεται μόνο του. 

Είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας – από τον νόμο Μανιάτη το 2011, τις κινήσεις των κυβερνήσεων Σαμαρά – Βενιζέλου, τις ενέργειες των προκατόχων μου, έως την επιτάχυνση που ζήτησε ο πρωθυπουργός».

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει χώρος για μικρόψυχες παραφωνίες», κάνοντας λόγο για μια «εθνική ομάδα που πρέπει να πορευθεί ενωμένη».

Στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία της Ελλάδας με ενεργειακούς κολοσσούς απάντησε ο αρμόδιος υπουργός, τονίζοντας ότι η χώρα οφείλει να αξιοποιήσει τον υποθαλάσσιο φυσικό της πλούτο. «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει εγκλωβισμένος σε ιδεοληψίες. Ο ορυκτός, υποθαλάσσιος πλούτος είναι κάτι που όλες οι χώρες εκμεταλλεύονται – Ιταλία, Αλβανία, Τουρκία, Κύπρος, Αίγυπτος, Λιβύη», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται στην πολιτική ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Δεν είναι έτσι. Ο φυσικός πλούτος ανήκει στις Ελληνίδες και τους Έλληνες και οφείλουμε να τον εκμεταλλευτούμε».

«Οι σκέψεις ότι δεν πρέπει να αξιοποιηθεί ο πλούτος της πατρίδας μας είναι παρωχημένες» και δεν συνάδουν με τα δεδομένα της εποχής, πρόσθεσε

