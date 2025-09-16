search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 13:00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

16.09.2025 11:28

Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για υποβολές αιτήσεων για λίγες ημέρες

16.09.2025 11:28
akinita-new

Από σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα της σεζόν 2024-2025.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

