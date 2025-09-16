Χάσμα με τους νέους: Γιατί η κυβέρνηση τους “καλοπιάνει” με φοροελαφρύνσεις και… νυχτερινά μετρό – Χαμηλοί μισθοί, στεγαστικό, Τέμπη

Με ιδιαίτερο άγχος και προβληματισμό εμφανίζεται να αντιμετωπίζει το Μέγαρο Μαξίμου τα προβλήματα της νέας γενιάς καθώς όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τους ψηφοφόρους που κινούνται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα να έχουν απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα.

Τα πρώτα σημάδια φάνηκαν στις Ευρωεκλογές όπου η ΝΔ ήταν κάτω από των ΣΥΡΙΖΑ στις ηλικίες 17-24 ( 16,7 ΝΔ – 19,5 % ΣΥΡΙΖΑ) και στις ηλικίες 25-34 (16,4% ΝΔ – 18,9% ΣΥΡΙΖΑ ). Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αντιληφθεί ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας πνίγουν τους νέους καθώς δεν μπορούν να φύγουν από την οικογενειακή τους εστία δεδομένου ότι τα ενοίκια είναι ακριβά, δεν μπορούν να δημιουργήσουν δική τους οικογένεια με ή χωρίς παιδιά και με το ζόρι μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές δυσκολίες .

Μοιραία αυτή εκλογική ομάδα η οποία στις εθνικές εκλογές είχε παίξει σημαντικό ρόλο στην νίκη της ΝΔ έχει απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα. Σε όλη αυτή την κατάσταση σημαντικό ρόλο έχει παίξει και το θέμα των Τεμπών όπου η πλειοψηφία των θυμάτων ήταν νέα παιδιά.

Έτσι λοιπόν το κυβερνητικό επιτελείο αποφάσισε να ρίξει το βάρος του σε αυτούς του ψηφοφόρους προκειμένου από την μία να ανασταλεί η απώλεια ψήφων και από την άλλη να επιστρέψουν κάποιοι από τους απογοητευμένους ψηφοφόρους.

Στην ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε -όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη -τη μεγαλύτερη φορολογική τομή της μεταπολίτευσης υπέρ της νέας γενιάς για νέους εργαζόμενους ηλικίας 20–30 ετών.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, θεσπίστηκε μηδενικός φόρος εισοδήματος για εργαζόμενους έως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για την ηλικιακή κατηγορία 25–30 ετών, ο βασικός φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 9% από 22% που ισχύει σήμερα.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφέρει στην ομιλία του μάλιστα ότι τα μέτρα απαντούν στην ανάγκη στήριξης των νέων που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας και καλούνται να σταθούν οικονομικά αυτόνομα μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους διαβίωσης. «Συνασθάνομαι την αγωνία των νέων παιδιών να σταθούν στα πόδια τους», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους αποφοίτους τεχνικών σχολών, οι οποίοι εισέρχονται συχνά στην αγορά εργασίας ήδη από τα 20 τους χρόνια, σε ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση. Όπως είπε, οι φορολογικές ελαφρύνσεις στοχεύουν όχι μόνο στη δημοσιονομική ανακούφιση, αλλά και στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Πάρα από αυτά τα μέτρα ωστόσο τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε να επισκέπτεται το σταθμό του Μετρο στο Σύνταγμα ενόψει της έναρξης από το περασμένο Σάββατο μόνιμης 24ωρης λειτουργίας των γραμμών 2 και 3, του τραμ και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών.

Η αλλαγή αυτή προφανώς διευκολύνει ιδιαίτερα την νέα γενιά καθώς κυρίως αυτοί μετακινούνται για την εργασία τους αλλά και την διασκέδαση τις νυχτερινές ώρες.

