«Σεισμός» από τη δήλωση Γεωργιάδη για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο – «Με δυσκολία» το αναγνωρίζει και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσαν οι δηλώσεις που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στην προσπάθεια του να υπερασπιστεί το καθεστώς του Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τον Νετανιάχου ότι είναι εγκληματίας πολέμου δήλωσε ότι είναι «ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ και εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική, κακώς, πολύ κακώς».

Μάλιστα, ρωτήθηκε και αν «πολύ κακώς το αναγνωρίζει η χώρα», απαντώντας: «Ναι πολύ κακώς. Αυτά πια τα δικαστήρια παίζουν πολιτική δεν κάνουν δικαιοσύνη».

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην πρωτοφανή δήλωση του υπουργού Υγείας, με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρη Μάντζο, να ζητά τη δημόσια αποδοκιμασία της δήλωσης του κ. Γεωργιάδη.

«Η σημερινή κυνική δήλωση του κ. Άδωνι Γεωργιάδη ότι η χώρα μας ”πολύ κακώς αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο” εκθέτει τη χώρα διεθνώς και προσβάλλει όχι μόνο την εθνική αλλά και τη διεθνή έννομη τάξη», σημειώνει χαρακτηριστικά

Ο Δημήτρης Μάντζος προσθέτει ότι «η αποστροφή του υπουργού Υγείας δεν είναι απλώς ακόμη μια ντροπιαστική διατύπωση που απάδει προς την ιδιότητα υπουργού μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, αλλά αποτελεί τη φυσική συνέχεια και κλιμάκωση της συνολικής στάσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της εθνοκάθαρσης και των εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα. Αρκεί κανείς να ανατρέξει στις σχετικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Π. Μαρινάκη, ο οποίος τον Νοέμβριο 2024 αρνήθηκε την εφαρμογή των ενταλμάτων του Δικαστηρίου εις βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησής του».

Σημειώνει ότι «απέναντι σε όσα επικίνδυνα ισχυρίζεται ο υπουργός Υγείας και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η αλήθεια είναι μια: Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από το 2002, με την κύρωση του Καταστατικού της Ρώμης (ν. 3003/2002) και δεσμεύεται νομικά από τις καθ’ όλα εφαρμοστές αποφάσεις -εκτός αν η πρόθεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η αποχώρηση της Ελλάδας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

Καταληκτικά σχολιάζει: «Θα ζητούσαμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσουν δημόσια τον κ. Γεωργιάδη, αλλά τα μισόλογα του κυβερνητικού εκπροσώπου τα είπαν όλα. Άλλωστε, πώς να αποδοκιμάσεις κάτι με το οποίο συμφωνείς;».

Καρατόμηση ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα παραπολιτικά 90,1fm στην εκπομπή των κυρίων Ξενάκη και Σκουρή, κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τον Νετανιάχου ότι είναι εγκληματίας πολέμου δήλωσε ότι είναι “ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ και εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική, κακώς, πολύ κακώς”», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Είναι αυτή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης; Είναι αυτή η θέση του πρωθυπουργού; Είναι αυτή η θέση της ΝΔ;

Παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στρέφεται κατά του Διεθνούς Δικαστηρίου;», διερωτάται η Κουμουνδούρου και καταλήγει:

«Ο κ. Γεωργιάδης, ο προ εικοσαετίας επικριτής του Ισραήλ ως βουλευτής του ΛΑΟΣ, σήμερα είναι πιο φανατικός και πιο σκληρός από τον IDF και τον Νετανιάχου. Τι μένει σταθερό σε αυτή τη διαδρομή; Ο φανατισμός, η χυδαιότητα και η τοξικότητα».

