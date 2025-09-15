Συγχαρητήρια Εθνική Ελλάδας! Η ΕΚΟ πανηγυρίζει μαζί σας τη μεγάλη επιτυχία στο FIBA EuroBasket 2025

Η Ελλάδα ανέβηκε ξανά στο βάθρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ! Με πάθος, ομαδικότητα και αγωνιστικότητα, η Εθνική Ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο “FIBA EuroBasket 2025”, επιστρέφοντας στη ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια.

Η ΕΚΟ, διαχρονικός Μεγάλος Χορηγός των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ, συγχαίρει θερμά τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και την Ομοσπονδία για την επιτυχία τους.

Η Χριστίνα Μηλιαράκη, Διευθύντρια Marketing Εμπορίας της HELLENiQ ENERGY, δήλωσε: «Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας! Μας γεμίσατε χαρά και υπερηφάνεια! Η πορεία σας απέδειξε ότι με πίστη, προσπάθεια και ομαδικό πνεύμα, μπορούμε να φτάνουμε στην κορυφή. Ευχόμαστε αυτή η διάκριση να εμπνεύσει ακόμα περισσότερα νέα παιδιά να αγαπήσουν τον αθλητισμό και το μπάσκετ.»

Για περισσότερα από δέκα χρόνια η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY, βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του ελληνικού μπάσκετ ως Μεγάλος Χορηγός όλων των Εθνικών Ομάδων. Το 2025 ενίσχυσε τη στήριξή της, ως Χορηγός Διοργάνωσης τόσο της προκριματικής φάσης του “FIBA EuroBasket 2025” στην Κύπρο, όσο και της τελικής φάσης του “FIBA Women’s EuroBasket 2025” στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Παράλληλα, επενδύει στη νέα γενιά αθλητών μέσα από το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Γαλανόλευκα Αστέρια», που δίνει σε περισσότερα από 15.000 παιδιά (11–13 ετών) από όλη την Ελλάδα την ευκαιρία να φορέσουν τη φανέλα της Εθνικής και να γνωρίσουν τη χαρά του αθλήματος μέσα από πανελλαδικά τουρνουά.

Συγχαρητήρια Εθνική Ελλάδας – μας κάνατε περήφανους!

Διαβάστε επίσης:

Ξυλοδαρμός οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά: Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης της επίθεσης (video)

Πάτρα – ανατροπή: Την αποφυλάκιση των δύο νέων προτείνει η εισαγγελέας – Αναμένεται η απόφαση του ανακριτή

Καιρός: Προ των πυλών οι βροχές και το… φθινόπωρο