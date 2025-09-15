Καιρός: Προ των πυλών οι βροχές και το… φθινόπωρο

Την εικόνα του καιρού για το επόμενο διάστημα δίνει ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, σημειώνοντας ότι οι βροχές βρίσκονται προ των πυλών.

Όπως επισημαίνει ο πρώην διευθυντής προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας «η καλοκαιρία θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα έως το παραπάνω Σαββατοκύριακο 28-29 του μήνα, οπότε προβλέπεται η πρώτη ισχυρή μεταβολή του καιρού για το φθινόπωρο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ:

«Ο φετινός Σεπτέμβριος δεν μπορεί να ξεφύγει του… «κανόνα». Ήδη φθάσαμε στη μέση του μήνα και η απουσία των βροχών συνεχίζεται. Το καλοκαιράκι, όπως είχαμε επισημάνει, θα διατηρηθεί έως τη φθινοπωρινή ισημερία το προσεχές Σαββατοκύριακο 21-22 Σεπτεμβρίου με τις λιακάδες, τις κανονικές θερμοκρασίες και τους ετησίες(μελτέμια) προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για προγραμματισμό εργασιών ακόμη και διακοπών.

Η καλοκαιρία θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα έως το παραπάνω Σαββατοκύριακο 28-29 του μήνα, οπότε προβλέπεται η πρώτη ισχυρή μεταβολή του καιρού για το φθινόπωρο καθώς έρχονται βροχές και καταιγίδες, ύστερα από την ανομβρία, χωρίς προς το παρόν να εκτιμηθεί η ένταση των φαινομένων για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Έτσι θα επαληθευθεί ο «κανόνας», σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία και την εμπειρία μου, για τον Σεπτέμβριο, όπως συμβαίνει και Οκτώβριο-Νοέμβριο».

