Φωτιά στα Καμένα Βούρλα, στη μάχη και ενάερια μέσα (video)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9), στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ έχουν σηκωθεί και εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την κατάσβεσή κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 1 ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκαφών και 1 ελικοπτέρου.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στον Άγιο Σεραφείμ, ξεκίνησε από ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε καλαμιές, με αποτέλεσμα να λάβει γρήγορα διαστάσεις.

