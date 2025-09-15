Φωτιά στα Καμένα Βούρλα, στη μάχη και ενάερια μέσα (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9), στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ έχουν σηκωθεί και εναέρια μέσα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την κατάσβεσή κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 1 ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκαφών και 1 ελικοπτέρου.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 15, 2025
Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.
Η πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στον Άγιο Σεραφείμ, ξεκίνησε από ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε καλαμιές, με αποτέλεσμα να λάβει γρήγορα διαστάσεις.
Διαβάστε επίσης:
Θρίλερ στον Θερμαϊκό – Βρέθηκε πτώμα νεαρού άνδρα κοντά στην περιοχή του Λευκού Πύργου
Λοχίας της Ταξιαρχίας Γκολάνι που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου ο ισραηλινός που συνελήφθη στο Σύνταγμα
Τέμπη: Με fast track διαδικασίες η εισαγγελική πρόταση για τις παραπομπές – Ως τέλος 2025 η έναρξη δίκης, ενστάσεις για ελλιπές κατηγορητήριο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.