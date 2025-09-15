Τέμπη: Με fast track διαδικασίες η εισαγγελική πρόταση για τις παραπομπές – Ως τέλος 2025 η έναρξη δίκης, ενστάσεις για ελλιπές κατηγορητήριο

Την πρότασή του προς την πρόεδρο εφετών Λάρισας για την παραπομπή των 36 κατηγορουμένων του εγκλήματος των Τεμπών σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Α’ Βαθμού Λάρισας έστειλε αιφνιδιαστικά το πρωί της Δευτέρας ο εισαγγελέας εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας.

Η ενέργεια του εισαγγελέα έχει ήδη ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και πολλές επιφυλάξεις από συγγενείς των θυμάτων, που ετοιμάζονταν σήμερα το πρωί να καταθέσουν, με 80 υπογραφές, υπόμνημα.

Η πρώτη ένσταση έχει να κάνει με το γεγονός ότι μόλις σε… επτά μέρες, ο εισαγγελέας εφετών Λάρισας πρόλαβε να μελετήσει την ογκωδέστατη δικογραφία (996 σελίδων!) και να συντάξει την πρότασή του… Συγκεκριμένα, παρέλαβε τα έγραφα στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά το άρον άρον κλείσιμο της διαδικασίας και σήμερα απέστειλε κιόλας την δική του πρόταση στην πρόεδρο εφετών Λάρισας, η οποία αφορά συνολικά 36 κατηγορούμενους.

Η ταχύτητα με την οποία χειρίστηκε και διαβίβασε το φάκελο δεν είναι συνήθης για τέτοιου είδους μεγάλες υποθέσεις. Ειδικά τώρα, με τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, που δεν περνούν οι φάκελοι από συμβούλια εφετών, πολλοί συνήγοροι και άνθρωποι του νομικού κόσμου περίμεναν να μελετηθεί η δικογραφία του ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, πιο αναλυτικά από τον εισαγγελέα πριν αυτός την κλείσει αποδεχόμενος ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει λόγος να εξεταστεί ιδιαιτέρως καμία άλλη πτυχή.

Το πιο σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι η δικογραφία του κ. Μπακαΐμη έκλεισε χωρίς να ληφθούν υπόψη κρίσιμα στοιχεία, όπως η έκθεση του γενικού Χημείου του Κράτους, που επιβεβαιώνει την ύπαρξη ξυλολίου και άλλων υλικών, που μπορεί να οδηγήσουν σε έκρηξη, υπό κάποιες συνθήκες. Παρά το θόρυβο που υπήρξε και τις επικρίσεις για την ενέργεια του ανακριτή, ο εισαγγελέας δεν θεώρησε επιβεβλημένο να υπάρξει μία πιο ενδελεχής προσέγγιση.

Συνήγοροι των συγγενών, ήλπιζαν ότι έστω στη φάση που η υπόθεση βρισκόταν στον εισαγγελέα εφετών, θα εξεταζόταν η μεταβολή και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτό το αδίκημα της έκρηξης (με βάση το άρθρο 270 του ΠΚ), αλλά και η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, με βάση το άρθρο 291 του ΠΚ. Βασικό επιχείρημα των συνηγόρων είναι ότι η Hellenic Train πρέπει να κατηγορηθεί σε βαθμό κακουργήματος και όχι πλημμελήματος.

Η εντύπωση που δημιουργείται, κατά πολλούς, είναι ότι επιδιώκεται να ξεκινήσει άρον άρον, έστω και με ελλιπή στοιχεία η δίκη, ακόμα και εντός του 2025. Κάποιοι εκτιμούν ότι με το ρυθμό αυτό, η δίκη θα ξεκινήσει σίγουρα μέχρι τον Φεβρουάριο – και στις δύο περιπτώσεις δηλαδή πολύ ή αρκετά σύντομα. Και πως ενδεχομένως αυτό αποσκοπεί στο να αντιμετωπιστεί η κριτική περί ατιμωρησίας, καθώς κυβέρνηση και ηγεσία της δικαιοσύνης θα παραπέμπουν στην υπό εξέλιξη δίκη.

Να σημειωθεί ότι οι συγγενείς δεν μιλούν για ατιμωρησία, λόγω καθυστέρησης της δίκης, αλλά επειδή αμφιβάλουν για την όλη ανακριτική διαδικασία και θεωρούν πως δεν έχουν αξιοποιηθεί τα στοιχεία εκείνα, που θα έδιναν την εγγύηση για μία δίκαιη δίκη.

Η διαδικασία και το κατηγορητήριο

Τις επόμενες 10 ημέρες οι συγγενείς των θυμάτων έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν υπομνήματα σχετικά με την πρόταση του εισαγγελέα.

Στην πρόταση του εισαγγελέα εφετών περιλαμβάνονται οι κατηγορίες:

της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις,

της βαριάς σωματικής βλάβης μεγάλου αριθμού ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας,

της δυνατότητας κινδύνου περισσότερων προσώπων και τη δυνατότητα κοινού κινδύνου για ξένα πράγματα τελεσθείσας και κατ’ εξακολούθηση και τελεσθείσας και από κοινού.

της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή,

της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή,

της παράβασης καθήκοντος τελεσθείσας και από κοινού

