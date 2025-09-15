search
15.09.2025 10:25

Τέμπη: Νέα παρέμβαση της Μαρίας Καρυστιανού – «Ντροπή στους δικαστές, δεν επιτρέπουν την εκταφή των παιδιών μας»

15.09.2025 10:25
KARISTIANOU20032025

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη εξαπολύει η Μαρία Καρυστιανού με αφορμή την απεργία πείνας και δίψας που αρχίσει ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, θύματος του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αφορμή την άρνηση της δικαιοσύνης να του επιτρέψει την εκταφή της σορού του παιδιού του.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών σε ανάρτησή της αναφέρει τα εξής:

Η Ελλάδα ακούει;;;;
Στην χώρα μας, όπως την κατάντησαν, δικαστές και εισαγγελείς αρνούνται στον γονιό το πιο ιερό δικαίωμα του, την ΕΚΤΑΦΗ του παιδιού του για να μάθει από τι πέθανε και για να ελέγξει ότι τα μέρη της σωρού που έθαψε ανήκουν πράγματι στο παιδί του και όχι σε άλλον νεκρό!
Προσωπικά κατήγγειλα στον Εισαγγελέα ότι αναγνώρισα οστό στην σακούλα που μου παραδόθηκε και που ΔΕΝ περιγράφεται σε καμία από τις δύο ιατροδικαστικές (διαφορετικές!) εκθέσεις που έχω για την κόρη μου!
Πλην όμως η εισαγγελική αρχή μου ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ και με παρέπεμψε στον Ανακριτή που επίμονα αρνείται να γίνει εκταφή χωρίς ΚΑΜΙΑ σοβαρή και νόμιμη αιτιολογία!!!!
Το γνωστό: Αποφασίζω και διατάζω καταπατώντας ιερά και όσια!!
Και αυτή η χώρα αυτοαποκαλείται Κράτος Μέλος της Ευρώπης και εφαρμοστής των αρχών Κράτους Δικαίου που αυτή υπηρετεί!
Ντροπή!
Στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι είναι ΟΛΟΙ συνεννοημένοι, ΟΛΟΙ αρνούνται την εκταφή γιατί θα ΔΕΙΞΕΙ τις χημικές ουσίες που έκαψαν τα παιδιά μας!!!
Και τότε πως θα μπαζωθούν οι ευθύνες και πως θα προστατευτεί το ΚΑΚΟΨΥΧΟ αφεντικό;;;
Η Ευρώπη ακούει;;;
Γιατί οι κεραίες της Ευρώπης είναι αδρανείς στις αναφορές που έχουμε καταθέσει;
Πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό, τον Πάνο, που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας;
Μέχρι που θα μας αναγκάσετε να φτάσουμε;;;
Ντροπή επίορκοι!
Μέχρι τέλους!

Σχετική ανάρτηση για την απεργία πείνας και δίψας του Πάνου Ρούτσι, την οποία χαρακτηρίζει «εσχάτη των μαχών» έκανε και ο Ηλίας Παπαγγελής.

Βασίλης Καλογήρου: Νέα ανάρτηση της μητέρας του – «Δίποδα "ζώα" σου έκοψαν εν ζωή το δάχτυλο – Καταγράφηκαν επίσημα τα ψέματα ως γεγονότα»

Δίκη για Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά 

