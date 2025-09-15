search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 11:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 09:34

Βασίλης Καλογήρου: Νέα ανάρτηση της μητέρας του – «Δίποδα “ζώα” σου έκοψαν εν ζωή το δάχτυλο – Καταγράφηκαν επίσημα τα ψέματα ως γεγονότα»

15.09.2025 09:34
vasilis-kalogirou-sofia-kalogirou

Νέες υπόνοιες ότι ο θάνατος του 39χρονου γιου της Βασίλη Καλογήρου, δεν ήταν από παθολογικά αίτια αλλά εγκληματική ενέργεια, άφησε με νέα της ανάρτηση η Σοφία Καλογήρου, πρώην προϊστάμενη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

Με αφορμή την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού που γιορτάστηκε την Κυριακή (14.09.2025), η Σοφία Καλογήρου ανέβασε μία φωτογραφία με τον γιο της ο οποίος κρατά ψηλά τον Τίμιο Σταυρό. «Εσύ τον Σταυρό σου τον βίωσες νωρίς και κέρδισες τον Παράδεισο», έγραψε στην αρχή.

Στη συνέχεια μίλησε και για «δίποδα ζώα» που του έκοψαν το δάχτυλο όσο ήταν στη ζωή στερόντας του το οξυγόνο.

«Στόματα αήθη λοιδώρησαν δημόσια, ξεδιάντροπα και ατιμώρητα από τους αρμόδιους, κι εσένα και την οικογένειά μας και καταγράφηκαν επίσημα τα ψέματα ως γεγονότα» συνεχίζει η Σοφία Καλογήρου.

«Έφυγες προς τον αγαπημένο σου Χριστό, πετώντας με φτερά αγγέλου. Αλλά ακόμη και ο ήχος του φτερουγίσματος τους, κάποιους, λίγους ευτυχώς, και αυτός τους ενοχλεί», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση της Σοφίας Καλογήρου

«Μπιλάκο μου,

εσύ τον δικό σου Σταυρό τον βίωσες νωρίς και τον κέρδισες τον Παράδεισο…

Λίγους μήνες μετά από την ημέρα που κρατούσες τον Σταυρό με τον Εσταυρωμένο, επάνω στο Περιβόλι ,στον αγαπημένο σου ναό του Αη Γιώργη, έδωσε ο Θεός να βιώσεις τον δικό σου Σταυρό.
Χέρια άνομα σου στερήσαν το οξυγόνο, “ζώα” δίποδα σου κόψαν, εν ζωή, το δάχτυλο, στόματα αήθη λοιδώρησαν δημόσια, ξεδιάντροπα και ατιμώρητα από τους αρμόδιους, κι εσένα και την οικογένειά μας και καταγράφηκαν επίσημα τα ψέμματα ως γεγονότα. Τώρα που μας δόθηκε η δυνατότητα να διαβάσουμε όσα ήταν επτασφράγιστα κλεισμένα στα χέρια λίγων ανθρώπων, πόσο πόνο ακόμη πήραμε για όσα πέρασες και πόσο επαληθευθήκαμε. Για εσένα ειναι στεφάνια αγγελικά, για εμάς είναι πόνος παιδί μου.

Τον βίωσες Μπιλάκο μου τον Σταυρό σου.

Έφυγες προς τον αγαπημένο σου Χριστό, πετώντας με φτερά αγγέλου.
Αλλά ακόμη και ο ήχος του φτερουγίσματος τους, κάποιους, λίγους ευτυχώς, και αυτός τους ενοχλεί.

Πολλές παρηγορίες μας έστειλε και στέλνει ο καλός μας Θεός με πολλά σημεία, για το πώς είσαι εκεί πάνω. Κι ας γελάσουν, ας ειρωνευθούν όσοι δεν πιστεύουν. Γελάστε, λάσπη ιαματική μας ρίχνετε.

Σημασία έχει τί λέει ο Θεός!

Τον κέρδισες Μπιλάκο τον Παράδεισο,το ΦΩΣ, που είναι ο Χριστός, με τον Σταυρό σου.
Εμείς εδώ δοξολογούμε τον Θεό για όλα αυτά, αλλά, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε ανθρωπίνως και νομίμως να ενεργούμε για την ΑΛΗΘΕΙΑ, όσο έχουμε πνοή».

Διαβάστε επίσης:

Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά 

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Πειραιάς: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού τρόλεϊ για ένα κορνάρισμα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rui-vitoria
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Εξελίξεις ακόμη και εντός ημέρας με τον Ρουί Βιτόρια μετά την ήττα από την Κηφισιά

aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

metanastes_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεταναστευτικό: Δεν λειτουργούν αποτρεπτικά τα μέτρα Πλεύρη – Αυξάνονται και πάλι οι ροές προς την Κρήτη

NOVARTIS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Κελέση» και «Σαράφης»

misko_barilla
BUSINESS

Barilla Hellas: Πάνω από 130 εκατ. ευρώ ο τζίρος με βελτίωση κερδοφορίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 11:18
rui-vitoria
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Εξελίξεις ακόμη και εντός ημέρας με τον Ρουί Βιτόρια μετά την ήττα από την Κηφισιά

aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

metanastes_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεταναστευτικό: Δεν λειτουργούν αποτρεπτικά τα μέτρα Πλεύρη – Αυξάνονται και πάλι οι ροές προς την Κρήτη

1 / 3