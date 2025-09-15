Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Αγίου Βησσαρίωνος εν Λαρίση και του Αγίου Νικήτα μάρτυρος.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Βησσαρίων, Βησσαρίωνας, Βησσάρης, Βησσαρία

Νικήτας, Νικήτη, Νικήτα

Παράλληλα είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη και η Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:07 – Δύση ήλιου: 19:33

🌗 Σελήνη 23.1 ημερών

Διαβάστε επίσης:

Αμπελόκηποι: Φάρσα η απειλή για βόμβα σε σούπερ μάρκετ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Αμοργό

Η Τουρκία βγάζει ωκεανογραφικό για έρευνες στο Αιγαίο – Με αντι-NAVTEX απαντά η Αθήνα