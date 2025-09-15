Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Αγίου Βησσαρίωνος εν Λαρίση και του Αγίου Νικήτα μάρτυρος.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
Παράλληλα είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη και η Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας.
☀ Ανατολή ήλιου: 07:07 – Δύση ήλιου: 19:33
🌗 Σελήνη 23.1 ημερών
