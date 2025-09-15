Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Αμοργό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σεισμός 3,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί της Δευτέρας (15/9) στην Αμοργό.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 14χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.
Κατά την ίδια ανάλυση, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10,8 χλμ.
Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.
