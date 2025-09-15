Η Τουρκία βγάζει ωκεανογραφικό για έρευνες στο Αιγαίο – Με αντι-NAVTEX απαντά η Αθήνα

Η Τουρκία γνωστοποίησε την Κυριακή (14/9) ότι για τις επόμενες 10 ημέρες το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» θα διεξάγει επιστημονικές έρευνες σε περιοχές του Αιγαίου πελάγους. Η πορεία του ωκεανογραφικού περιλαμβάνει σε σημαντικό βαθμό τμήματα του Αιγαίου που είναι εντός χωρικών υδάτων ελληνικών νησιών και, βεβαίως, πάνω από ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η ανακοίνωση των ερευνών του «Πίρι Ρέις» καταγράφεται λίγες ημέρες μετά από τις εξελίξεις στα νότια της Κρήτης, αλλά και την ανακίνηση του ζητήματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Η πορεία του πλοίου, όπως τουλάχιστον αυτή έχει προαναγγελθεί βάσει της NAVTEX 0863/25 του Σταθμού Σμύρνης της Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Τουρκίας, ακολουθεί στίγματα στα δυτικά της Λέσβου και στη συνέχεια στα νότια της Χίου μέχρι τη νησίδα Καλόγερος που βρίσκεται μεσοπέλαγα ανάμεσα στη Χίο και την Ανδρο.

Ειδικά στην περίπτωση του Καλόγερου, ο πλους του «Πίρι Ρέις» αποτελεί και μια κίνηση ανάδειξης της πάγιας τουρκικής διαφωνίας με το γεγονός ότι η νησίδα περιλαμβάνεται σχεδόν ολόκληρο το χρόνο σε μόνιμο πεδίο βολής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν περί ανάγκης να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που σε σημαντικό βαθμό έγιναν προκειμένου να καταγραφεί η δυσαρέσκεια της Άγκυρας για την κίνηση της Chevron να καταθέσει τελικά πρόταση για τα δύο οικόπεδα νότια της Κρήτης, αγνοώντας το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η ελληνική αντι-NAVTEX

Στην έκδοση ΝAVTEX προχώρησε και ο σταθμός της Λήμνου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, σε απάντηση αντίστοιχης τουρκικής, με την οποία προαναγγέλλονται ωκεανογραφικές έρευνες από το «Πίρι Ρέις» από τις 15 Σεπτεμβρίου, και για το επόμενο δεκαήμερο.

Την ακαριαία αντίδραση της ελληνικής πλευράς προκάλεσαν τα μεμονωμένα μεν στίγματα των τουρκικών ερευνών, τα οποία, ωστόσο, ξεκινούν από την ευρύτερη περιοχή των Δαρδανελίων και φτάνουν μέχρι το βορειοανατολικό Αιγαίο (χωρίς να δεσμεύουν κάποια συγκεκριμένη περιοχή).

Η ελληνική NAVTEX αναφέρει πως αρκετές από τις υποδεικνυόμενες θέσεις εμπίπτουν εντός της ελληνικής δικαιοδοσίας για έκδοση NAVTEX.

