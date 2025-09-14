search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 19:36
ΕΛΛΑΔΑ

14.09.2025 18:17

Τραγωδία στον Βόλο: Τροχαίο με νεκρή μία 48χρονη μητέρα τριών παιδιών 

14.09.2025 18:17
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 48χρονη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον Βόλο.

Το τραγικό συμβάν συνέβη στη συμβολή των Οδών Κυρίλλου και Θράκης όπου η γυναίκα που οδηγούσε μηχανάκι, το οποίο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 20χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η γυναίκα σύρθηκε στο οδόστρωμα για τουλάχιστον 20 μέτρα και ο θάνατός της ήταν ακαριαίος. 

Η 48χρονη, μητέρα τριών παιδιών, ήταν από νωρίς το βράδυ σε σπίτι οικογενειακών φίλων. Το τροχαίο που της στέρησε τη ζωή σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της.  Αύριο Δευτέρα θα γίνει νεκροψία- νεκροτομή, ενώ η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη στον ιερό ναό Αγ. Νεκταρίου στη Νέα Ιωνία.

mitsotakis_new
Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική ομάδα μπάσκετ: «Η επίσημη αγαπημένη επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»

djokovic-oaka-2
Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα – Βραζιλία στο τένις

zaxaraki
Επικοινωνία της Ζαχαράκη, με τον νεοεκλεγέντα ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά

antetokounmpo-karfoma
Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Τρίτη στην Ευρώπη η Εθνική, πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια

los-angeles-pyrosvestis
Φωτιά στην Αισύμη Έβρου: Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

markos-seferlis-new
Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

vamvaki_lasithi_new
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

spanoulis ataman 771- new
Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

aivazis_korinthiou_ndp_file
Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

giannis_antentokounbo
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

