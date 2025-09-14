Τραγωδία στον Βόλο: Τροχαίο με νεκρή μία 48χρονη μητέρα τριών παιδιών 

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 48χρονη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον Βόλο.

Το τραγικό συμβάν συνέβη στη συμβολή των Οδών Κυρίλλου και Θράκης όπου η γυναίκα που οδηγούσε μηχανάκι, το οποίο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 20χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η γυναίκα σύρθηκε στο οδόστρωμα για τουλάχιστον 20 μέτρα και ο θάνατός της ήταν ακαριαίος.

Η 48χρονη, μητέρα τριών παιδιών, ήταν από νωρίς το βράδυ σε σπίτι οικογενειακών φίλων. Το τροχαίο που της στέρησε τη ζωή σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της. Αύριο Δευτέρα θα γίνει νεκροψία- νεκροτομή, ενώ η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη στον ιερό ναό Αγ. Νεκταρίου στη Νέα Ιωνία.

Διαβάστε επίσης:

ΜΜΜ: Πάνω από 52.000 επιβάτες και 55 επιπλέον δρομολόγια το Σάββατο το βράδυ στο Μετρό – Πώς κινήθηκαν τα λεωφορεία

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε πολυκατοικία

Χειροπέδες σε γιο γνωστού τραγουδιστή που κουτούλησε αστυνομικό της ΟΠΚΕ – «Θα δεις τι θα πάθεις όταν δεν έχεις υπηρεσία»