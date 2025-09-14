ΜΜΜ: Πάνω από 52.000 επιβάτες και 55 επιπλέον δρομολόγια το Σάββατο το βράδυ στο Μετρό – Πώς κινήθηκαν τα λεωφορεία

Αρκετά μεγάλη ήταν η κίνηση των επιβατών το Σάββατο το βράδυ, στο πρώτο… επίσημο 24ωρο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπ. Μεταφορών, συνολικά καταγράφηκαν 55.181 επικυρώσεις εισιτηρίων, εκ των οποίων 52.092 σε μέσα της ΣΤΑΣΥ (μετρό και τραμ) και 3.089 σε οχήματα της ΟΣΥ (λεωφορεία).

Επίσης, στις δύο γραμμές του Μετρό πραγματοποιήθηκαν 55 επιπλέον δρομολόγια με 12 συρμούς, ενώ στις γραμμές του Τραμ προστέθηκαν 30 δρομολόγια με 9 συρμούς

Η ΟΣΥ διέθεσε 90 λεωφορεία σε κυκλοφορία.

Για την ομαλή λειτουργία εργάστηκαν 339 εργαζόμενοι των αστικών συγκοινωνιών. Στη ΣΤΑΣΥ απασχολήθηκαν 287 άτομα (οδηγοί, σταθμάρχες, επόπτες, τεχνικοί και προσωπικό ασφαλείας), ενώ στην ΟΣΥ 52 εργαζόμενοι.

Οι συχνότητες δρομολογίων διαμορφώθηκαν σε ανά 15 λεπτά για το Μετρό και ανά 25 λεπτά για το Τραμ.

Σε σχέση με την πιλοτική βραδιά το καλοκαίρι, κινήθηκαν σχεδόν οι διπλάσιοι επιβάτες καθώς τότε εξυπηρετήθηκαν περίπου 30.000 άνθρωποι.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε πολυκατοικία

Χειροπέδες σε γιο γνωστού τραγουδιστή που κουτούλησε αστυνομικό της ΟΠΚΕ – «Θα δεις τι θα πάθεις όταν δεν έχεις υπηρεσία»

Η στιγμή της συμπλοκής των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων μπροστά από τη Βουλή (Video)