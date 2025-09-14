search
14.09.2025 17:22

ΜΜΜ: Πάνω από 52.000 επιβάτες και 55 επιπλέον δρομολόγια το Σάββατο το βράδυ στο Μετρό – Πώς κινήθηκαν τα λεωφορεία

14.09.2025 17:22
metro_oasa_0909_1920-1080_new

Αρκετά μεγάλη ήταν η κίνηση των επιβατών το Σάββατο το βράδυ, στο πρώτο… επίσημο 24ωρο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπ. Μεταφορών, συνολικά καταγράφηκαν 55.181 επικυρώσεις εισιτηρίων, εκ των οποίων 52.092 σε μέσα της ΣΤΑΣΥ (μετρό και τραμ) και 3.089 σε οχήματα της ΟΣΥ (λεωφορεία).

Επίσης, στις δύο γραμμές του Μετρό πραγματοποιήθηκαν 55 επιπλέον δρομολόγια με 12 συρμούς, ενώ στις γραμμές του Τραμ προστέθηκαν 30 δρομολόγια με 9 συρμούς

Η ΟΣΥ διέθεσε 90 λεωφορεία σε κυκλοφορία.

Για την ομαλή λειτουργία εργάστηκαν 339 εργαζόμενοι των αστικών συγκοινωνιών. Στη ΣΤΑΣΥ απασχολήθηκαν 287 άτομα (οδηγοί, σταθμάρχες, επόπτες, τεχνικοί και προσωπικό ασφαλείας), ενώ στην ΟΣΥ 52 εργαζόμενοι.

Οι συχνότητες δρομολογίων διαμορφώθηκαν σε ανά 15 λεπτά για το Μετρό και ανά 25 λεπτά για το Τραμ.

Σε σχέση με την πιλοτική βραδιά το καλοκαίρι, κινήθηκαν σχεδόν οι διπλάσιοι επιβάτες καθώς τότε εξυπηρετήθηκαν περίπου 30.000 άνθρωποι. 

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα – Βραζιλία στο τένις

zaxaraki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επικοινωνία της Ζαχαράκη, με τον νεοεκλεγέντα ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά

antetokounmpo-karfoma
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Τρίτη στην Ευρώπη η Εθνική, πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια

los-angeles-pyrosvestis
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αισύμη Έβρου: Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

al thani
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Σταματήστε τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» με το Ισραήλ, να τους επιβληθούν κυρώσεις για τα εγκλήματά του

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

