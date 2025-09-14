Θεσσαλονίκη: Συναγερμός από φωτιά σε πολυκατοικία

Φωτιά σημειώθηκε πριν τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής 9/14, σε ταράτσα πολυκατοικίας, στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά με βάση μαρτυρίες προκλήθηκε σε αποθήκη οι οποία περιείχε εύλεκτη ύλη.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έδρασε άμεσα και έθεσε την φωτιά υπό έλεγχο, χωρίς να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές στην υποδομή του κτηρίου.

Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

