Χειροπέδες σε γιο γνωστού τραγουδιστή που κουτούλησε αστυνομικό της ΟΠΚΕ – «Θα δεις τι θα πάθεις όταν δεν έχεις υπηρεσία»

Για βία κατά αστυνομικών, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες συνελήφθη, τα ξημερώματα της Κυριακής, ο γιος γνωστού τραγουδιστή, στο Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός μαζί με ακόμη ένα άτομο είχαν επεισόδιο με οδηγό ταξί, τον οποίο εξύβριζαν και χτυπούσαν τις πόρτες του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όπου ο μουσικός φέρεται να αντέδρασε έντονα, βρίζοντας τους αστυνομικούς. «Θα δεις τι θα πάθεις όταν δεν έχεις υπηρεσία», φέρεται να είπε σε έναν από αυτούς.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, αντιστάθηκε και, την ώρα που επιχειρούσαν να τον βάλουν στο περιπολικό, χτύπησε με το κεφάλι του αστυνομικό της ΟΠΚΕ στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον ελαφρά. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Ακροπόλεως, όπου συνεχίζοντας να βρίζει και να απειλεί, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για τα προαναφερθέντα αδικήματα.

